KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, saat 10:00’da ziyaret etti.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Evren Çavdır ve Elektrik Odası Başkanı Görkem Çelik’in DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’e gerçekleştirdikleri ziyarette, KTMMOB Yüksek Onur Kurulu Başkanı ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı da hazır bulundu. KTMMOB Başkanı Seran Aysal gerçekleşen ziyarette, KTMMOB ve DAÜ arasındaki bilimsel iş birliklerinin artırılması yönünde bilgi alışverişi yapıldığını ve Prof. Dr. Demirel’in aynı zamanda KTMMOB Onur Kurulu Üyesi olmasının da bu iş birliği için bir güç olduğunu dile getirdi. Aysal, en köklü mesleki sivil toplum örgütü olan KTMMOB’nin her zaman bilimsel verilerle hareket etmiş olduğunu, bu bağlamda toplum yararına birçok çalışmanın yapılacağına inandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Demirel ise KTMMOB’nin her zaman toplum ve kamu yararına yönelik olan misyonu ve vizyonunu takdir ettiklerini ifade ederek, gerek bilimsel donanım, gerekse akademik kadrosunun bilgi birikimi ile en güçlü üniversite olan DAÜ’nün KTMMOB ile birlikte bugüne kadar birçok çalışma yaptığını ve iş birliklerini ilerletmeye de her zaman hazır olduklarını vurguladı.