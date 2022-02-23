banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı
Trafik kazası
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
KIB-TEK Maliye’ye geçiyor
KIB-TEK Maliye’ye geçiyor
Bakan olmak Allah’ın emri mi?
Bakan olmak Allah’ın emri mi?
banner404
Flaş Haber
Gardiyana 20 ay hapislik
Kapat

KTİMB: “Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım eviyle ilgili teknik çalışmalar başladı”

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:30
KTİMB: “Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım eviyle ilgili teknik çalışmalar başladı”

“FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI, YAPIM, TADİL VE TAMİRAT İŞİNE BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR”
Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım eviyle ilgili teknik çalışmaların başladığı, fizibilite çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanmasıyla yapım, tadil ve tamirat işine başlanmasının hedeflendiği açıklandı.
Kötü fiziki yapısı ve yaşlıların mağduriyeti nedeniyle gündeme gelen, keşif ve fizibilite çalışmaları için dün Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne devredilen Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi ile ilgili açıklama yapıldı.
KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, binayla ilgili teknik çalışmaların başladığını, fizibilite çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanmasıyla yapım, tadil ve tamirat işine başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

banner341
Söz konusu binanın yeniden dizayn edilmesi gerektiğini kaydeden Bekiroğlu, “Yaşlı bakım evi diye gittiğimiz yerde yaşlı yoktu, bakım yoktu, evin kendisi de yoktu. Bu kamuoyunun vicdanını yaralayan, duyarsız kalamayacağımız bir konu” dedi.
Binanın en önemli sorununun çatı olduğunu kaydeden, teknik diğer sorunlara da değinen Erdoğan Bekiroğlu, “Çatı örtüsü acilen değişecek, tüm bina soyulacak, yıkılma tehlikesi var mı diye çelik yapı kontrol edilecek” dedi. 
Bekiroğlu, binanın elektrik sisteminin çöktüğünü, hem elektrik hem de suyla ilgili sorunun çözümü için ilgililerle görüştüklerini de belirtti. 
KTİMB’nin Lapta’da bir yaşlı bakım evi projesi olduğunu ve bununla ilgili önceki hükümette protokolün yenilendiğini söyleyen Bekiroğlu, “1 yıl içinde Lapta’da bir yaşlı bakım evi yapmakla ilgili bir protokolümüz var ve de yapacağız” dedi.

KTİMB’nin Lefkoşa’da da bir yaşlı bakım evi projesinin olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birliği modeli geliştirdiklerini ancak sürecin pandemi nedeniyle yavaşladığını aktaran 
Bekiroğlu, Sınırüstü’ndeki projenin tamamlanmasıyla KTİMB’nin yeniden Lefkoşa’daki yaşlı bakım evi projesine yoğunlaşacağını da söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2022 09:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş'tan 'Ali Kişmir' yorumu...
Denktaş'tan 'Ali Kişmir' yorumu...
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kalktı
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kalktı
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Ukrayna’da tıp ihtisası yapan KKTC’li bir öğrenci var”
Çavuşoğlu: “Ukrayna’da tıp ihtisası yapan KKTC’li bir öğrenci var”
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı
Oğuz: “Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındı”
Oğuz: “Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındı”
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na askeri öğrenci alınacak
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na askeri öğrenci alınacak
Hava durumu..
Hava durumu..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim