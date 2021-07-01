KTİMB: “Hükümet edenler, bakanlık makamını kimin dolduracağı derdine düşerken halk, hükümetin basiretsizliğinin cefasını çekiyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Koral Çağman’ın istifası ile boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanacak yeni bakan tartışmalarıyla ilgili olarak “Hükümet edenler, bakanlık makamını kimin dolduracağı derdine düşerken halk, hükümetin basiretsizliğinin cefasını çekiyor” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, iş dünyasının hükümet edenlerin “bakanlık kavgasını” hayretler içerisinde izlediğini kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

“Memleket cayır cayır yanıyor, insanımız inim inim inliyor siz ise hala daha bizim ile alay eder gibi davranmaya devam ediyorsunuz. Bakanlık kavgalarınızı hayretler içerisinde seyrediyoruz. Şaka gibisiniz vallahi! Ağlanacak halimize güldürüyorsunuz ya helal olsun size! Artık anladığınız dilden konuşmanın zamanı geldi de geçti bile.”