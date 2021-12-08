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KTİMB heyeti ile Maliye Bakanı toplantı yaptı

Toplantıda kamu ihalelerinde ve keşif bedellerinde fiyat farkı uygulamasıyla ilgili bir komite kurulması ve komitenin ilk toplantısını yarın yapmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:00
KTİMB heyeti ile Maliye Bakanı toplantı yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yetkilileri ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu ihaleleri konusunun ele alındığı toplantıda bir araya geldi.

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Toplantıda kamu ihalelerinde ve keşif bedellerinde fiyat farkı uygulamasıyla ilgili bir komite kurulması ve komitenin ilk toplantısını yarın yapmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı’nda yer alan ve yaklaşık bir saat süren toplantıda, kamu ihaleleri, keşif bedelleri ve fiyat farkı uygulamasıyla ilgili süratle bir komite oluşturulması ve görüşmelerin başlatılması kararı alındı.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 15:04
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