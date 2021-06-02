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KTİMB eylem hazırlığında

KTİMB: “Bazı yol ve üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz verildiği bilgisi aldık”

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:45
KTİMB eylem hazırlığında
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verildiği bilgisi aldıklarını ifade ederek, birliğin bugün 16.00’da konuyla ilgili olağanüstü toplantı yapacağını kaydetti.

Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, toplantıda eylem kararı alınabileceğini belirtti.

“ÜYELERİMİZ AYAKLANMAK ÜZERE”

Gürcafer, konuya ilişkin açıklamasında “Tüm köy yollarının yapımına ilişkin ihalelerin KKTC’de çıkarılması için çok çaba sarfettik ama bizim girişimlerimiz dışında hiçbir hükümet yetkilisi bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamış hatta ortaya ‘bizimkiler almasa da olur’ gibi bir tavır sergilemişlerdir” dedi.

Tüm köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya verildiği bilgisi aldıklarını belirten Gürcafer şöyle devam etti:

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“Bunun yanında havaalanının yanındaki askeri birliğin kalkması ile ilgili uzun yıllardır bizim müteahhitlerimizin beklediği üst yapı işlerini de yine ihalesiz bir biçimde Taşyapı İnşaat’a verdikleri bilgimize geldi. Bu, çok büyük bir rahatsızlık yaratmıştır ve üyelerimiz ayaklanmak üzeredir”

“KKTC’DE FİRMALARIMIZ BOŞ BOŞ OTURURKEN YAPILACAK İŞLER, İŞE İHTİYACI OLMAYAN TÜRKİYE’NİN DEV FİRMALARINA VERİLİYOR”

KTİMB Başkanı Gürcafer, pandemi sürecinin ekonomide ciddi hasarlara sebep olduğuna dikkat çekerek “Pandemi süreci ekonomimizi yerle bir etti. Sürecin doğru öngörülerle değil de temennilerin etkisiyle yönetilmiş olması hasarı derinleştirdi” dedi.

Bu kötü günleri geride bırakmak, ayağa kalkabilmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Gürcafer, “İşe, aşa her zamankinden çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde KKTC’de firmalarımız boş boş otururken yapılacak işler, işe ihtiyacı olmayan Türkiye’nin dev firmalarına veriliyor.  Peki bizim hükümetimiz ne yapıyor? Bu işlerin bizim insanımıza verilmesi için, kendi ekonomimize girmesi için çaba sarf etmediği bir yana bir de yapılanı ayakta alkışlıyor” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.06.2021 13:29
Anahtar Kelimeler:
Cafer GürcaferKtimb
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