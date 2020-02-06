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KTİMB Başkanı Gürcafer, Ersin Tatar ile Görüştü

“BİZ BU SORUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

KTİMB Başkanı Gürcafer, Ersin Tatar ile Görüştü

“BİZ BU SORUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

06 Şubat 2020 Perşembe 16:55
KTİMB Başkanı Gürcafer, Ersin Tatar ile Görüştü

“BİZ BU SORUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

Lefkoşa’da bugün araçlı eylem yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetle görüşme sürecinin başladığını bildirdi.

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Başbakan Ersin Tatar’ın bugün kendilerini kabul ettiğini ve sorunu görüştüklerini ifade eden Gürcafer, yarın da saat 14.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da katılacağı bir toplantı yapacaklarını söyledi.

TAK muhabirine görüşmenin yanı sıra eylem hakkında da bilgi veren Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı bugün yaptıkları araçlı eylem kapsamında araçların Başbakanlık önünde kalacağını ve yarın da eyleme devam edeceklerini söyledi.

Gürcafer, “Hükümet ile görüşme süreci başladı. Yarın yapılacak toplantıda gidişat belli olacak. Biz sorunu çözmek istiyoruz, hükümet de bu bakış açısındaysa sorunu çözeriz. Aklın yolu birdir. Yarın yapılacak toplantıda soruna çözüm üretip üretemeyeceğimiz belli olacak” diye konuştu.

Son Güncelleme: 06.02.2020 20:17
Anahtar Kelimeler:
KtimbKktcErsin TatarBAŞBAKANSendikaHükümet
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