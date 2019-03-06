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KTHY davası sonuçlandı

KTHY davası sonuçlandı

06 Mart 2019 Çarşamba 15:55
KTHY davası sonuçlandı

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Hınçal, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde sonuçlanan Kıbrıs Türk Hava Yolları davasında okunan karar ile mahkemenin 3,238,000 STG'nin Maliye Bakanlığı'na aktarılmasına ve bu paranın 15,000,000 TL'lik kısmının da Maliye Bakanlığı tarafından KTHY çalışanlarının yatırılmamış prim ve depozit borçlarına karşılık İhtiyat Sandığı Dairesi'ne aktarılmasını karara bağladığını açıkladı.
Evrim Hınçal’ın kararla ilgili basın açıklaması şu şekilde:
“Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bugün sonuçlanan davada; tasfiye halindeki KTHY binasının satışından elde edilen 3 milyon 238 bin Sterlinlik gelirin, Maliye Bakanlığı’na aktarılması ve bu miktarın 15,000,000 TL’sinin de Maliye Bakanlığı tarafından KTHY eski çalışanlarının prim borçları için İhtiyat Sandığı’na yatırılması kararı alınmıştır.
21 Ekim 2010 tarihinde mahkeme kararı ile tasfiyesine karar verilen Kıbrıs Türk Hava Yolları Şti Ltd'nin Lefkoşa'daki merkez binası tasfiye sürecinde satılmış ve bu satıştan elde edilen gelirden öncelikli olarak binanın üzerinde ipoteği bulunan Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd'nin borcu ödenmiştir. Geriye kalan 3,238,000 STG ise öncelikli alacaklılara ödenmek üzere tasfiye hesabında tutulmaktadır. Bu para tüm öncelikli alacaklıların borçlarını ödemeye yetmediği için paranın öncelikli alacaklılar arasında nasıl paylaştırılması gerektiği konusunda bir direktif almak amacıyla tasfiye memuru tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde Mahkeme’ ye başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru ile bu parayı paylaştırırken Fasıl 113 Şirketler Yasası kurallarının mı yoksa 46/1998 Sayılı Tasfiye Edilmiş Ve Edilecek Olan Halen Mevcut Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermayeli Kuruluşlar Ve Devletin Sermayelerine İştirak Etmiş Olduğu Kamu Kuruluşlarının Ve Diğer Kamu Kurumlarının Borçlarının Ödenmesi Yasası kurallarının mı uygulanması gerektiği konusunda bir karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkeme sürecinde yapılan görüşmelerde bu paranın Maliye Bakanlığı'na aktarılması ve Maliye Bakanlığı'nın da bu paradan 15,000,000 TL'nin KTHY'nin çalışanlarının yatırılmamış prim-depozit borçlarına karşılık İhtiyat Sandığı Dairesi'ne aktarılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Diğer tüm taraflar da bu anlaşmayı kabul ettiklerini Mahkeme’ye beyan etmişlerdir.

Bugün okunan karar ile Mahkeme 3,238,000STG'nin 46/1998 Sayılı Yasa kapsamında Maliye Bakanlığı'na aktarılmasına ve bu paranın 15,000,000 TL'lik kısmının da Maliye Bakanlığı tarafından KTHY çalışanlarının yatırılmamış prim ve depozit borçlarına karşılık İhtiyat Sandığı Dairesi'ne aktarılmasına emir vermiştir.’’

 

Son Güncelleme: 06.03.2019 19:04
Anahtar Kelimeler:
Kthy Davası
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