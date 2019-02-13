KTHY davası 26 Şubat’a ertelendi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin bir süredir gündeminde olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava bugün yeniden görüşüldü.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurundaki dava 26 Şubat saat 14.00’e ertelendi.

Maliye Bakanlığı, daha önceki duruşmada Şirketler Yasası uyarınca alacakların dağıtılmasında öncelik sahibi personel ve İhtiyat Sandığı’na ödenmek üzere 15 milyon TL teklifinde bulunmuştu. Tarafların bu teklifi değerlendirme süreci devam ettiğinden bugünkü dava yeniden ertelendi.

Önceki duruşmaya 9 milyon TL teklifiyle gelen Maliye Bakanlığı daha sonra teklifi 15 milyon TL’ye yükseltmişti.

