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KTHEB’in yaptırdığı çocuk oyun parkı hizmete açıldı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB)’nin, hayatını kaybeden Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla yaptırdığı çocuk oyun parkı hizmete açıldı.

30 Mayıs 2021 Pazar 09:15
KTHEB’in yaptırdığı çocuk oyun parkı hizmete açıldı
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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği bahçesinde yaptırılan çocuk oyun parkının dünkü açılış töreninde, Şerife Örs Özer de anıldı.

KTHEB’den verilen bilgiye göre, törene, Birlik Başkanı Ali Bolat ve Yönetim Kurulu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi Sorumlu Hekimi Erdem Beyoğlu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhemşiresi Teslime Akbaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhemşiresi Şerife Bekai, Bülent Ecevit Rehebilitasyon Merkezi Başhemşiresi Hatun Ayar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Servisi Sorumlusu hemşire Özlem Yorgancı, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Şerife Örs Özer’in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

KTHEB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Reşat Karakahraman’ın açılış konuşmasının ardından KTHEB Başkanı Ali Bolat söz olarak günün anlam ve önemini anlattı.

BOLAT: “VEFA ÖNEMLİDİR”

KTHEB Başkanı Ali Bolat, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu ile aldığımız karar neticesinde kurumumuzda kalıcı eserler bırakmaya karar verdik.  Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği bahçesinde Merhume Şerife Örs Özer hemşirenin adının yaşayabileceği çocuk oyun parkı yapmayı ve Cengiz Topel Hastanesi’nde merhum hemşire Enver Bozkurt adının yaşatılacağı 60 kişilik konferans toplantı binası yapılmasına karar kıldık. Bizler kesinlikle kardeşlerimizin sadece nefes aldığı sürece bizlerle olmasını istemiyoruz. Arkadaşlarımızın anısını her zaman yaşatmak istiyoruz. Her şeyden önce vefa çok önemlidir. 2 arkadaşımız adına kalıcı birer eser bırakmak istedik. Bu sebeple Sağlık Bakanımıza, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne, Cengiz Topel Hastanesi’ne ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Her kararımız da yanımızda olduklarını her zaman göstermişlerdir.”

Bolat sözlerine şu şekilde devam etti:

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“10 yıl boyunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka hizmet etmiş KTHEB Üyesi olan, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer'in 2017 yılında üzücü vefatından dolayı merhume meslektaşımızın adının yaşatılabilmesi için çocuk oyun parkına adını verdik. Çocuk hastalarımız poliklinik hizmeti alırken güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği hasta çocukların kontrolleri öncesi moral ve motivasyonu yüksek tutmak adına kullanılmasını istedik. Merhumenin ruhu şad, mekânı cennet olsun.” 

DİĞER KONUŞMALAR

Ali Bolat’ın konuşmanın ardından Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi sorumlu hekimi Erdem Beyoğlu düzenlenen açılış ve anma töreninin anlam ve önemine vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdiler.

EMİROĞLU: “KKTC ÇOCUKLARININ KALBİ DE BU PARKTA ATACAK”
 

Merhume Hemşire Şerife Örs Özer’in kız kardeşi Fatma Emiroğlu konuşmasında, açılış ve anma töreninde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Emiroğlu, rahmetli kız kardeşinin çocukları çok sevdiğini, bu sebeple yapılan bu çocuk parkının anlam ve değerinin çok daha kıymetli olduğunu söyledi.

Şerife Örs Özer’in Kardiyoloji servisinde hizmet verdiğini ve “KKTC’nin kalbi Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde atıyor” dediğini anlatan Emiroğlu, “Artık KKTC çocuklarının kalbi de bu parkta atacak. Gülüp, eğlenip, mutlu olacaklar” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 09:32
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