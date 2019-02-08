KTGBİ üyeleri için özel seyahat indirimi

KIBRIS Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) , üyeleri için özel seyahat indirimi için başarılı tur operatörü Cyprus Paradise ile anlaştığını açıkladı.

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek için kurulan KTGBİ, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediğine değinerek, Londra’daki Kıbrıslı Türk tur operatörü Cyprus Paradise ile anlaştığını duyurdu.

Varılan anlaşma neticesinde, Kuzey Kıbrıs’a yönelik uçak biletlerinde KTGBİ üyesi olan Kıbrıslı Türk gençler ve aileleri için özel indirim yapılacak.

6 yıl üst üste British Travel Award ödülünü (İngiliz Seyahat Ödülleri) kazanmış en köklü Kıbrıs seyahat şirketlerinden biri olan Cyprus Paradise, Kıbrıslı Türk gençler için kolları sıvadı.

Cyprus Paradise’ın KTGBİ üyeleri ve ailelerine uygulayacağı özel ilgi ve hizmetler şöyle:

* İngiltere ile Kıbrıs arası, gerek Ercan gerekse Larnaka’ya yapılacak seyahatlerdeki uçak biletleri için özel indirim uygulamak. Piyasada verdiği her üründe kullandığı indirimin de altında ‘özel indirim’ uygulamak.

* Cyprus Paradise tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzenlenen her tatile sizler için özel indirim.

* Süresiz (süreyi üyeleriniz kendilerine uyduğu şekilde belirler) ve yüzde 0 faizle taksitli ödeme planı.

* Paket tur alan her üyeye ile aile ve refakatçilerine Kıbrıs’ta ücretsiz günübirlik tur.

* Dışarıda bulduğunuz ücretlere ‘Price Match’ ve ekstra indirim yapılacak. Türlü ödeme şekli kabulü (nakit, kredi kartı, banka transferi, Kıbrıs’ta ödeme) gibi.

* Bilet işlemleri ve online check-in hizmeti.

* Bazı otellerde oda upgrade işlemi

SADECE KUZEY KIBRIS DEĞİL

Cyprus Paradise ayrıca başka ülkelere de paket tatil fırsatları sunuyor. KTGBİ üyeleri ve aileleri için verilecek indirimler tüm ürünler ve diğer ülkeler için de geçerli olacak.

İNDİRİMDEN FAYDALANMAK

Cyprus Paradise’ın KTGBİ üyelerine sunduğu özel indirim ve hizmetlerden faydalanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’ye üye olmanız. Üye olmak için https://goo.gl/forms/LE8OhQK1U7LWu6gj1 adresini ziyaret edip gereken bilgiler doldurmanız yeterli.

Rezervasyon yapmak için ise Cyprus Paradise’in Harringay şubesini ulaşmanız gerekiyor.

Cyprus Paradise tel: 020 8343 8888

Adres: 559 Green Lanes, London N8 0RL