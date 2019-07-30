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KTGB’den Özersay’ın Maraş yanıtına tepki

KTGB’den Özersay’ın Maraş yanıtına tepki

30 Temmuz 2019 Salı 12:05
KTGB’den Özersay’ın Maraş yanıtına tepki

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Maraş’ın basın mensuplarının ziyaretine açılması” talebine Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yanıta tepki gösterdi. 
KTGB Yönetim Kurulu adına Başkan Sami Özuslu imzasıyla 28 Haziran tarihinde gönderilen mektuba 23 Temmuz tarihinde cevap veren Kudret Özersay’ın, “Maraş’taki envanter çalışması belirli bir aşamaya geldikten sonra basına izin verileceğinden söz ettiği” kaydedildi. 
Özersay’ın cevabi mektubuna tepki gösteren KTGB Başkanı Sami Özuslu, “Envanter çalışmasıyla basının Maraş’ta yapacağı haberlerin ne alakası var? Gazeteciler envanter çalışmasını mı engelleyecek?” diye sordu. 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay mektubunda şunları kaydetti:
“Hükümetimiz tarafından kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına ilişkin karar ertesinde 28 Haziran 2019 tarihinde göndermiş olduğunuz mektubu aldım, teşekkür ederim. Envanter çalışması yapmak üzere oluşturulan komisyon yakında bölgeye ilk girişini gerçekleştirip sahada çalışmaya başlayacaktır. Çalışmaların seyri içerisinde envanter çalışması belirli bir aşamaya geldiğinde basın-yayın kuruluşlarına bölgeyi ziyaret ederek haber yapmak için izin verilmek yoluna gidilecektir. Bu bağlamda da öncelik Kıbrıs Türk basın yayın kuruluşlarına verilecektir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile iletişim halinde olmaktan ve günü geldiğinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak bahse konu basın ziyaretini planlamaktan memnuniyet duyacağız. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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“KAMUOYUNUN BİLGİ ALMA HAKKI VAR”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan gelen yanıtı KTGB Yönetim Kurulu adına değerlendiren Başkan Sami Özuslu, sürekli tartışılan kapalı Maraş konusunda kamuoyunun bilgi alma hakkı olduğunu hatırlattı. 
Bakanlık açıklamasındaki “envanter çalışmasının belirli bir aşamaya gelmesi” konusu ile basının yapacağı haberler arasında nasıl bir ilişki olduğunu soran Özuslu, Maraş’a girme konusunda ısrarcı ve takipçi olacaklarını vurguladı.
Sami Özuslu, “Envanter çalışmasıyla basının Maraş’ta yapacağı haberlerin ne alakası var? Gazeteciler envanter çalışmasını mı engelleyecek?” diye sordu. 
 

Son Güncelleme: 30.07.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
Ktgb özersay Maraş
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