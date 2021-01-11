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KTGB’den BRTK’ya tepki

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:11
KTGB’den BRTK’ya tepki
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KTGB’DEN BRTK’YA TEPKİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen) bugün BRT kurumu önünde yaptığı eylem ve basın açıklamasına BRTK kanalında yer verilmemesinin basın özgürlüğüne engel teşkil ettiğini belirtti. 

KTGB Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, toplumun haber alma özgürlüğünü engelleyen bu gibi kararların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

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Açıklamanın hangi nedenden yayınlanmayacağının dahi açıklanmaması ve engellenmesinin de çok yanlış bir tavır olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Haberlerin yayınlarının engellenmesi ‘Basın Özgürlüğü, Hayatın Özgürlüğü’ ilkesinden hareketle toplumun bilgiye ulaşmasında engel teşkil etmektedir.  

Halkın haber alma özgürlüğüne karşı baskıcı her tutumun karşısında olacağımızı bir kez daha beyan ederiz.”

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