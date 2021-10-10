banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
Gönyeli'de ev yangını
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Meclisi yarın toplanıyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararları!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak
Toza dikkat!
banner376

KTGB: “Sırada kim var?”

Kıbrıs Türk Gazeteciler (KTGB) Yönetim Kurulu, “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in Türkiye’de maruz kaldığı uygulamanın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

10 Ekim 2021 Pazar 15:00
KTGB: “Sırada kim var?”

Kıbrıs Türk Gazeteciler (KTGB) Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3’üncü kez yaşanan bu durumu, insan haklarına, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak görmekte ve ister istemez ‘sıradaki kim olacak’ diye sorgulamaktadır” denildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında, temmuz ayında 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın ve iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı yazar Ahmet An’ın milli güvenliğe zararlı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesinin üzerinden 3 ay geçtiği halde kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılmadığına işaret edildi. 

Basın-Sen Başkanı Kişmir’in bugün aynı gerekçeyle Hırvatistan dönüşü, KKTC’ye gelişi öncesinde ihtiyaç duyduğu PCR testini yaptırmak amacıyla İstanbul’da transit yolcu bölümünden pasaport kontrolü sırasında “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle bir sonraki uçuşa kadar bir odada bekletildiği belirterek, bu uygulamaların kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

banner341
Açıklamada, “Gazetecilerin hangi gerekçeyle olursa olsun bir ülkeye girişine engel olunması ifade ve basın özgürlüğüne bir darbedir, korku devleti yaratmaya yönelik ciddi bir hamledir. Bu nedenle kamuoyunda dolaştığı duyulan ve aralarında üyelerimizin de bulunduğu Ali Kişmir’in giriş yasağı ile ortaya çıkan “yasaklı listesi”nin açıklanmasını ve söz konusu listede yer alan gazetecilerin hangi gerekçelerle Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz” denildi. 

KTGB Yönetim Kurulu, Temmuz ayında yaşanan olayların ardından girişim yaptığını duyuran Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını belirterek, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve hükümetinin, bu konuda gerekli girişimi yapıp kamuoyunu aydınlatmakla yükümlü olduğunu kaydedildi.

                                                                                     

banner360
Son Güncelleme: 10.10.2021 15:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı mücadelemiz sürecek”
KTÖS: “Kıbrıslı Türkleri yok etme çabasına karşı mücadelemiz sürecek”
CTP: “İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin gereğidir”
CTP: “İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin gereğidir”
Taçoy UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
Taçoy UBP’nin 46’ncı kuruluş yıldönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı “KKTC’nin Kraliçe'nin Baton Yarışı'na dahil edilmemesini kınadı
Cumhurbaşkanlığı “KKTC’nin Kraliçe'nin Baton Yarışı'na dahil edilmemesini kınadı
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Daü’de Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Daü’de Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
UBP 46. Kuruluş Yıldönümü resepsiyonu düzenleyecek
UBP 46. Kuruluş Yıldönümü resepsiyonu düzenleyecek
TDP Gençlik Örgütü: “KKTC vatandaşlarına Türkiye’ye giriş yasağı uygulanması kabul edilemez”
TDP Gençlik Örgütü: “KKTC vatandaşlarına Türkiye’ye giriş yasağı uygulanması kabul edilemez”
Basın Konseyi’nde görev yeniden Şule Aker’in
Basın Konseyi’nde görev yeniden Şule Aker’in

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim