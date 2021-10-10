KTGB: “Sırada kim var?”

Kıbrıs Türk Gazeteciler (KTGB) Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3’üncü kez yaşanan bu durumu, insan haklarına, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak görmekte ve ister istemez ‘sıradaki kim olacak’ diye sorgulamaktadır” denildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında, temmuz ayında 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın ve iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı yazar Ahmet An’ın milli güvenliğe zararlı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesinin üzerinden 3 ay geçtiği halde kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılmadığına işaret edildi.

Basın-Sen Başkanı Kişmir’in bugün aynı gerekçeyle Hırvatistan dönüşü, KKTC’ye gelişi öncesinde ihtiyaç duyduğu PCR testini yaptırmak amacıyla İstanbul’da transit yolcu bölümünden pasaport kontrolü sırasında “giriş yasağı” olduğu gerekçesiyle bir sonraki uçuşa kadar bir odada bekletildiği belirterek, bu uygulamaların kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Gazetecilerin hangi gerekçeyle olursa olsun bir ülkeye girişine engel olunması ifade ve basın özgürlüğüne bir darbedir, korku devleti yaratmaya yönelik ciddi bir hamledir. Bu nedenle kamuoyunda dolaştığı duyulan ve aralarında üyelerimizin de bulunduğu Ali Kişmir’in giriş yasağı ile ortaya çıkan “yasaklı listesi”nin açıklanmasını ve söz konusu listede yer alan gazetecilerin hangi gerekçelerle Türkiye’ye girişlerinin yasaklandığının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz” denildi.

KTGB Yönetim Kurulu, Temmuz ayında yaşanan olayların ardından girişim yaptığını duyuran Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını belirterek, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve hükümetinin, bu konuda gerekli girişimi yapıp kamuoyunu aydınlatmakla yükümlü olduğunu kaydedildi.