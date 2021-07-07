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KTGB Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor, ödüller veriliyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15
KTGB Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi yapılıyor, ödüller veriliyor

“MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ” VE HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ” DE GENEL KURUL SIRASINDA VERİLECEK

TAK’TAN EROL UYSAL FOTOĞRAF ÖDÜLÜ, CEMRE PERAL YANIKER GENÇ YETENEK ÖZEL ÖDÜLÜ ALACAK; ÖZGÜL GÜRKUT MUTLUYAKALI, ŞEBNEM FASLIGİL VE FEZİLE ATÜF ÖKSÜZ İSE HİZMET ONUR ÖDÜLÜ VERİLECEKLER LİSTESİNDE YER ALDI

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi günü Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği Kompleksinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştiriliyor. 

Saat 10.00’da başlayacak olağanüstü genel kurulda, Gazeteciler Birliği yönetim ve denetim organlarının temsilcileri seçilecek.

Olağanüstü genel kurulda ayrıca birliğin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Medya Başarı Ödülleri’nin yanında, meslekte 25’inci yılını dolduranlara “Hizmet Onur Ödülü” plaketleri de verilecek.

Öte yandan, KTGB’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen 11 Temmuz Basın günü etkinliğinin bu yıl da yapılmayacağı açıklandı. 

MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı Ödülleri”ni alanlar belirlendi.

KTGB Ödül Yönetmeliği uyarınca saptanan ödüller, Ümral Akpınar, Emin Akkor, Cemal Yıldırım, Tarkan Kavaz ve Osman Kurt’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktı.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Medya Başarı Ödülleri şu şekilde:

“1.YAZILI BASIN VE YENİ MEDYA YAYINLARI:

a) Haber: Devrim Demir (“Biz Özel İzinliyiz” başlıklı haberiyle) Yenidüzen Gazetesi.

b) Fotoğraf: Erol Uysal (Akıncı Fotoğrafı) TAK Ajansı

c) Röportaj: Hüseyin Özbarışçı (Genç Girişimler Seri röportaj ile) Yenidüzen Gazetesi

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d) Web Haber: Mustafa Seymen (Sürecin Mağdurları Haber Kıbrıs)

e) Spor: Ahmet Ogan (KTSYD Başkanlarının Tarihsel Süreci) Kıbrıs Gazetesi

g) Sürekli Dergi ve/veya Gazete eki: Birol Bebek (Zoom Dergi)

2.TELEVİZYON

a) Televizyon Haberi: Özlem Çimendal (Maraş Haberi) BBC Türkçe

b)TV Haber Programı: Muazzez Gazihan ( Siyasetin Satırarası programıyla (Kıbrıs Genç TV)

d) Haber Spikeri Aysel Çağansoy ( BRTK)

f) Magazin: (İpek Çelik ile Adım Adım Ada) Hazırlayan Sunan: İpek Çelik, Yönetmen: Alkan Baş (Ada TV)

ÖZEL ÖDÜLLER 2021

1) Genç Yetenek Özel Ödülü: Mustafa Sarpten (Kameraman- BRTK), Bahar Derya (Kıbrıs Ne Haber), Cemre Peral Yanıker ( TAK Ajansı)

2) Barış Gazeteciliği Özel Ödülü:  Ramazan Safa (Kıbrıs Gazetesi)

3) Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü:   Murat Obenler (Yenidüzen Gazetesi)

4) Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: Özen Çatal”

25’İNCİ YILINI DOLDURANLARA HİZMET ONUR ÖDÜLÜ

Basın sektöründe 25’inci yılını dolduranlara verilecek “Hizmet Onur Ödülü” alacaklar ise şu şekilde:

“Alkan Baykent, Leman Aslım, Hüseyin Çakır, Kemal Darbaz, Selda İçer, Şebnem Faslıgil, Yeşim Tuncel, İlkay Zeki, Songuç Kürşad, Tamer Atagül, Fezile Atüf Öksüz, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Ali Cansu, Senem Gök, Tarkan Kavaz, Türcan Heper, İsmet Özgüren, İbrahim Güneşer, Ayşe Denizoğlu, Sezcan Işıktaş, İltaç Aslım, Yongül Ertaç, Eran Yalgın, Hakkı Yazgan, Emine Hoca, Çelik Selkan, Ahmet Hacıvelioğlu, Cem Çardak, Çelen Oben, Hüseyin Kamalı, Sami Özuslu, Osman Kurt, Rukiye Kurt, Deniz Zeki Serter, Ahmet Aziz.”

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Son Güncelleme: 07.07.2021 15:32
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