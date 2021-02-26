KTGB: “Çamur at izi kalsın şeklinde açıklamaları şiddetle kınıyoruz”

Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarının aşılanması için Basın Sen, Bay Sen, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Derneği, TAK’ta yetkili sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Yenidüzen ve SIM TV’de örgütlü DEV-İŞ ile tüm basın sektörünü kapsayacak şekilde ortak hareket ettiklerini belirtti.

Birlik, “Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlık konusunda bile ‘Çamur at izi kalsın’ diye halkımızı yanıltıcı, gerçek dışı yapılan bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Açıklamada şöyle kaydedildi:

“Aşılamada basın çalışanlarının sürekli dışarda olduklarından dolayı riskli grubuna alınması konusunda 15 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yapılan bir yazı ile bildirilmiş ve onay alınmasının ardından basın emekçilerine aşılama tarihi verilmiştir.



İlk önce tüm örgütler kendi üyelerine mesaj atmış ve aşılanmak isteyenlerin üye olduğu örgüte isminin yazdırılması istenmiştir. KIBRIS Medya Grubu’ndaki üyelere de SMS’ler gitmiş ve ismini yazdıranlar olmuştur. Hatta bizzat oraya gidilip aşılanmak isteyenlerin isimlerini yazılması istenmiştir. Alınan cevap ise KIBRIS SEN’in Sağlık Bakanlığı’na başvurarak sadece kendi çalışanlarının aşılanmasını talep ettiği yönünde olmuştur. Ancak, buna rağmen KIBRIS Gazetesi’nden bazı üyeler aşılamaya yazılmış hatta aşılanmaya gelenler de olmuştur. Sağlık Bakanlığı kayıtlarında bunlar mevcuttur.“

Dünyada halen aşıya ulaşamayan 130 ülke mevcut olduğunu vurgulayan Gazeteciler Birliği, “Böyle bir durumda sağlığın alet edilerek yalanlarla dolu yapılan açıklamaları ve sadece kendi kurumuna aşı yaptırmak için uğraş veren çıkarcı ve yancı tavırları halkın takdirine bıraktıklarını” ifade etti.

