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KTGB, BRTK Müdürü Özkurt’la ilgili açıklama yaptı

07 Haziran 2022 Salı 19:26
KTGB, BRTK Müdürü Özkurt’la ilgili açıklama yaptı

“Bu durum, BRTK’nın siyasi baskıdan uzak, özerk, demokratik ve çağdaş bir kurum olmasının aciliyetini gösterdi”

-“Tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticileri bu acı deneyimden ders çıkarıp hukuk yolundan ayılmamalıdır”

Lefkoşa, 7 Haziran 22 (TAK): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB)  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) siyasi baskılardan uzak, özerk, demokratik ve çağdaş yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydederek, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un mahkumiyetinin bu konunun aciliyetini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. 

Bağımsız yargının kararına saygı vurgusu yapılan KTGB açıklamasında,  "Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri bu olaydan ders çıkarmalı, hukuk yolundan ayrılmamalıdır ” denildi.

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Konun  diğer boyutuna da dikkat çeken KTGB, bir medya kurumu yöneticisinin hapse mahkum olmasının zaten sıkıntılı olan basın özgürlüğünü olumsuz etkileyeceğine işaret etti.

KTGB'nin BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un 2 ay hapse mahkum edilmesiyle ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bir üyemiz ve meslektaşımız olan Sayın Özkurt’un mahkumiyetinden duyduğumuz üzüntüyü ifade ederken, seçim yasakları döneminde Geçitköy Barajı’nın açılış törenini canlı yayınlama kararının sadece Özkurt tarafından verilmiş bir karar olmadığına da inanıyoruz.

Başbakanlık’a bağlı bir kurum olan BRTK’nın müdürünün, siyasi baskılar nedeniyle kendini bunu yapmaya zorunlu hissetmiş olması veya talimat almış olması pek muhtemeldir.

Ayrıca, yasayla belirlenen ve her seçim öncesinde YSK tarafından açıklanan seçim yasakları arasında “açılış ve temel atma gibi törenlerin düzenlenemeyeceği” maddesi de varken, bunun devlet eliyle çiğnenmiş olması ve buna karşı hiçbir şey yapılmamış olması da düşündürücüdür.

Konunun bir başka boyutu da, bir medya kurumu yöneticisinin hapse mahkum olmasının, ülkemizde zaten çok sıkıntılı olan basın özgürlüğü açısından olumsuz yansıması olacağıdır.”

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