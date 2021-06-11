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KTGB: “Basın Özgürlüğü’nün savunucusuyuz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yönetiminden bir üyesinin istifasıyla birlikte birliğe yönelik eleştiri sınırlarını aşan hakarete varan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Her türlü yapıcı eleştiriye açık olmakla birlikte gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse birliğin tüzel kişiliğine yönelik hakaretlere karşı tüzük çerçevesinde gereken yapılacaktır” açıklaması yaptı.

11 Haziran 2021 Cuma 16:45
KTGB: “Basın Özgürlüğü’nün savunucusuyuz”
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yönetiminden bir üyesinin istifasıyla birlikte birliğe yönelik eleştiri sınırlarını aşan hakarete varan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Her türlü yapıcı eleştiriye açık olmakla birlikte gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse birliğin tüzel kişiliğine yönelik hakaretlere karşı tüzük çerçevesinde gereken yapılacaktır” açıklaması yaptı.

KTGK Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın ve haber alma özgürlüğünün en büyük savunucu olduklarını, mevcut yönetimin de en önemli misyonun bu olduğunu ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü vurguladı.

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Birliğinin mevcut yönetimi göreve geldikten bu yana, başta basın özgürlüğü olmak üzere basına yönelik her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için büyük çaba sarf edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulu içinde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da hatta sert tartışmalar yaşansa da temel kaygı gazetecileri savunmak olmuştur.    

Yönetim içinde zaman zaman basın özgürlüğü, basın etiği gibi konularda üyeler arasında farklı düşünenler olmuştur. Bu nedenle de bazı olaylara ilişkin geç açıklama yapıldığı veya yapılamadığı da olmuştur. Ama, her yönetimde yaşanabilecek bu olayları farklı mecralara çekmek ve gazetecilerin en büyük örgütünü zan altında bırakmaya çalışmak doğru değildir.

Gazeteciler Birliği yönetiminden bir üyesinin istifasıyla birlikte birliğe yönelik eleştiri sınırlarını aşan hakarete varan söylemleri kabul etmemiz asla mümkün değildir. Her türlü yapıcı eleştiriye açık olmakla birlikte gerek yönetim kurulu üyelerine gerekse birliğin tüzel kişiliğine yönelik hakaretlere karşı tüzük çerçevesinde gereken yapılacaktır.”  

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Son Güncelleme: 11.06.2021 16:56
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