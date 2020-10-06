KTGB: Basın özgürlüğüne devlet eliyle darbe girişimi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecileri ve basın kuruluşlarını ‘yabancı istihbarat birimleri ile işbirliği içinde olmak’la suçlamanın çok ağır ve kabul edilemez bir itham olduğunu belirtti.

KTGB Yönetim Kurulu, Başbakan Ersin Tatar adına yapılan açıklamanın bir internet gazetesinin hedef aldığını savundu ve açıklamayı ‘Basın özgürlüğüne devlet makamları eliyle yeni bir darbe girişimi’ olarak nitelendirdi.

Gazeteciliğin ‘Birilerinin yazılmasını istemediği bilgilerin yazılması’ olarak tanımlandığını anımsatan KTGB Yönetim Kurulu açılamasında, kamusal alanda ve kamuya mal olmuş kişilerle ilgili bilgi almak ve görüntü kaydetmenin gazetecilik mesleğinin gereği olduğu kaydedildi.

Ortada ‘özel hayatın gizliliği ihlali’ olmadığına, herhangi bir ‘hak ihlali’ de yapılmadığına inanç belirtilen KTGB açıklamasında, “Eğer yapılan yayında doğru olmayan bilgiler varsa, buna tekzip verilebilir, cevap ve düzeltme hakkı kullanılabilir, gerisi kamuoyunun yargısına bırakılabilir. Ancak konunun yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliğine kadar dayandırılması çok ağır ve kabul edilemez bir ithamdır” denildi.

Açıklamada, “devlet gücü kullanılarak yapılan bu tür itham ve tehditlerin basın özgürlüğüne gölge düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır” ifadesi de kullanıldı.