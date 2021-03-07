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KTGB Aşıkoğlu’nu özür dilemeye davet etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun açıklamalarını kınayarak, Aşıkoğlu’na basın camiasından özür dileme çağrısı yaptı.

07 Mart 2021 Pazar 12:15
KTGB Aşıkoğlu’nu özür dilemeye davet etti
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, basına ve gazetecilere yönelik “baskı, tehdit ve şiddetin” son dönemlerde giderek artmasından kaygı duyulduğu belirtilerek, “Yapılan bu suçlamaları ve iftiraları tasvip etmemekle birlikte tekrardan kınıyoruz” denildi.

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun gazetecileri para almak, para dağıtmak ve satın alındıklarına yönelik iddialarla suçluyor” ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Müsteşar Şahap Aşıkoğlu, bir TV programında ‘KIB-TEK’teki yolsuzluklarla ilgili evrakları medyaya dağıtmama rağmen, gazete ve TV’lerde yayınlanmadı. İstenilen gazeteci satın alınıyor. Özellikle sol görüşlü kişilere özelleştirme üzerinden haber yaptırılıyor. Bir gazeteci, gezerek para dağıtıyor. Gazeteciler dünyada haber yapmak için para alır, bizde ise haber yapılmasın diye para alır. Bu parayı dağıtanlar da solcudur. Konuşurken dürüstlükten bahsederler, ancak diğer taraftan profesyonellikten bahsederler, yaptıkları ikiyüzlülüktür’ söylemleri açıkça tüm basını töhmet altında bırakırken, haddini aşan iddialarda bulunmaktadır.”

Bu söylemlerle tüm basın emekçilerinin zan altında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, gazetecilerle ilgili yapılan bu iddialar, söylenenler, ciddi ve endişe verici boyutta olduğu için izaha ve net açıklamalara gerek duyulduğu belirtildi.

“Hırslarına tamamen teslim olmuş bu kişi açıklamaları ile tüm basın çalışanlarının onurunu, şerefini, cesaretini, ilkeli duruşlarını, dürüstlük ve mertliklerini töhmet altında bırakmaktadır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Söylemler kişisel egoların tatmini yönünde değerlendirilerek gazeteciler ile basın örgütlerinin küçük düşürülmesi, aşağılanması, iftira atılması ve hedef gösterilmesini müsteşarlık yapan bir kişiye yakıştırmamaktayız.”

“Sayın Müsteşarın iddia ettiği gibi para dağıtan veya alan, haber yaptırılan veya engellemekle tüm gazetecileri küçük düşürürken kalemleri de kirletilmeye çalışılmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, KKTC’de görev yapan ve kendi söylemi ile vicdan sahibi, yürekli, ahlaklı duruşundan taviz vermeyen gazeteciler olduğu vurgulandı.

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Aşıkoğlu’nun tüm basını içeren açıklamaları nedeniyle camiadan özür dilemeye çağrıldığı açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bu zor pandemi günlerinde saat mevhumu gözetmeksizin risk altında çalışan emekçi gazetecilerimize atılan bu çamur isimleri açıklanarak derhal temizlenmelidir. Eğer açıklayamıyorsan, KTGB Yönetim kurulu, üyelerimiz ve tüm basın emekçileri haklı olarak seni müfteri ilan edeceklerdir. Hukuk kurallarının işlediği toplumlarda gazetecilere çamur atmakla bir şey kazanamazsınız.”

“Ağzı olanın konuştuğu bir ortamda, hele hele KKTC basınına yönelik olarak yapılan bu açıklama karanlıkta göz kırpmadan öteye gidemez” denilen açıklamada, “Görünen o ki Sayın Aşıkoğlu, gazetecilik mesleğine de saldırmayı marifet sayıyor. Gazeteciliğin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu tür açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili isimleri açıklamaya davet ediyoruz. Yüreği varsa açıklayacak” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ülkedeki yolsuzlukların karşısında olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu gazetecilerin isimlerinin açıklanması halinde iddiaların doğruluğu ispatlanana kadar bunun takipçisi olunmaya devam edileceği ifade edildi.

İsimlerin açıklanmaması halinde basın emekçilerine yönelik bu tür suçlamalar karşısında yasal hak kullanılarak, hukuki süreç başlatılacağı belirtilen açıklamada, “Onurlu mesleğimizin ayaklar altına alınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi de bilinmesini isteriz” denildi.

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Son Güncelleme: 07.03.2021 13:38
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