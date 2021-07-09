KTGAB: “Çift aşılı yolculara 10 gün karantina zorunluğu uygulamak haksızlıktır”

Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında toplanan bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan kararlara göre İngiltere ve Güney Kıbrıs artan vaka sayıları nedeniyle kırmızı listeye alınmıştı.

Kırmızı listeye göre uygulanacak olan kural ise şöyle; ‘‘Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.’’

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, aşılı olan yolcuların negatif test sonucuna rağmen 10 gün karantinaya tabi tutulmasını ‘haksızlık’ olarak nitelendirdi.

KTGAB tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘‘Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin İngiltere yolcularına yönelik aldığı karar özellikle çift aşılı yolcular için büyük bir haksızlıktır. Dünya çapında çeşitli ülkeler çift aşılı kişiler için ayrıcalık yaparken veya sadece PCR şartı uygularken, KKTC hem PCR testi hem de 10 karantina şartı uyguluyor. İngiltere’den Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey’e giden yolcular 3 PCR testi yapmak zorunda. Uçuşlarından önce İngiltere’de negatif PCR test sonucu şart, daha sonra Güney’e varınca yine 30 Euro ödeyip PCR testi yapıyorlar ve 3 saat bekliyorlar ve daha sonra Kuzey Kıbrıs’a geçmek için PCR testi yapıyorlar. Çift aşılı yolcular hem 3 PCR testi yapıp hem de 10 gün karantina yapmak zorunda kalması mantık dışı.

Çift aşılı olmayan yolcuların negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile KKTC’ye giriş yapmasını anlayışla karşılarken, çift aşılı yolcuların negatif test sonucuna rağmen karantinasız giriş yapamaması adil değil. Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler sırf karantinasız giriş yapabilmesi için çift aşısını yaptırdı ve uçak biletini kesti, ama şu an biletlerinin de yanmasıyla karşı karşıya kalıyor. Çoğu vatandaşlar iş koşullarından dolayı sadece 2 veya en çok 3 hafta izin alma imkânına sahip, çift aşılı ve negatif test sonucuna sahip olan kişiler 10 gün karantina da kalıp bunun ücretini de ayrıca karşılamak zorunda.

Güney Kıbrıs, kırmızı kodlu ülkeler arasına girmesine rağmen, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında ‘ada içi giriş kriterlerine’ haiz olduğu ve ‘seviye 2’ grubunda yer aldığı için, iki taraf arasındaki geçiş noktalarındaki mevcut uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde ‘7 günde bir negatif antijen/PCR testi’ ibraz edilmesi uygulamasına devam edileceği belirtildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kıbrıs’ı yeniden kırmızı bölgeye alırken, KKTC İngiltere’deki vatandaşlarının karşısına “aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı” ile büyük bir engel koymuş bulunuyor. İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin yüzüne kapıları kendi memleketi kapatırken, diğer ülkeler çift aşılı yolcular için kapılarını genişletmeye devam ediyor. Güney Kıbrıs bile arttan vakalar karşısında kendi vatandaşlarına böyle bir engel koymadığı ortada.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Perşembe günü yaptığı açıklamada, orta riskli amber listesindeki ülkelerden dönen tam aşılı Britanya’lıların 19 Temmuz’dan itibaren evlerine geldiklerinde artık karantinaya alınması gerekmeyeceklerini söylerken, KKTC hastalıklar üst komitesi tarafından alınan bu karar çift aşılı yolcular için adil değil.