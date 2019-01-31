Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi

Lefkoşa, 31 Ocak 19 (.): Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği başkanlığına Heran Çiftçi seçildi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılan 19. Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim KuruluHeran Çiftçi Başkan, Kemal N.Dorum As Başkan, Filiz Soyer Sayman, Pervin Arifoğlu Genel Sekreter, Ülfet Kortmaz Aktif üye, Ayşegül Aşık ve Asya Beyaz Yedek üyeDenetleme KuruluKezban Bahriyeli, Ulun Şeytanoğlu ve Guy Andrieu Asil üye, Kaan Uyar ve...