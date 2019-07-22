banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
0
ALTIN
260.738
DOLAR
5.6833
STERLİN
7.0989
EURO
6.3755
Takla atarak durabildi
TAKLA ATARAK DURABİLDİ
KKTC'de 4 yıl izinsiz kaldı
KKTC'DE 4 YIL İZİNSİZ KALDI
Lefkoşa’da eşine bıçak gösterip, öldürmekle tehdit etti
LEFKOŞA’DA EŞİNE BIÇAK GÖSTERİP, ÖLDÜRMEKLE...
KKTC’de izinsiz bulunan 4 kişi tespit edildi
KKTC’DE İZİNSİZ BULUNAN 4 KİŞİ...
banner307

KTFF ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı

KTFF ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:22
KTFF ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı

FUTBOLCU VE HAKEMLER SAĞLIK KONTROLLERİNİ 20 TL’YE DEVLET HASTANELERİNDE YAPTIRABİLECEK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında sporcu ve hakemlerin sağlık kontrolleri konusunda protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol, KTFF Süper Lig ile KTFF 1’inci Lig kulüplerinin A takım, U21, U17 ve U15 takım futbolcuları ile hakemlerin sağlık kontrollerinin devlet hastanelerinde 20 TL’ye yapılmasını kapsıyor.

Protokole Sağlık Bakanı Ali Pilli VE KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu.

banner317
Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada, “Sağlık Bakanlığı; ülke gençliğine, ülke sporuna hizmet noktasında elini taşın altına koymuştur. Bu yıl geçen yıldan çok daha kapsamlı ve kulüpleri çok daha ciddi şekilde rahatlatacak bir protokole imza koyuyoruz” dedi.

Herkesin elini taşın altına koyması durumunda ülke sporunun bir nebze de olsa rahat bir nefes alabileceğine inandığını belirten Sertoğlu, “Bu noktada Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen yıllarda da bu protokoller artarak devam eder” diye konuştu.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise “Bugün bu protokolle imkanlarımız dahilinde Kıbrıslı Türk sporculara katkı koyacağız. Bundan böyle de Sağlık Bakanlığı olarak sporun ve sporcunun yanında olacağımızın sözünü veririz” dedi.  

Son Güncelleme: 22.07.2019 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Baskılara boyun eğmemek gerek”
Tatar: “Baskılara boyun eğmemek gerek”
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Denktaş “Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri”ne başladı
Denktaş “Toplumsal Mutabakat Ziyaretleri”ne başladı
Çavuşoğlu: “Anlaşmalar anayasa ve yasalara uygun”
Çavuşoğlu: “Anlaşmalar anayasa ve yasalara uygun”
Takla atarak durabildi
Takla atarak durabildi
Resmi gazete’den haberler…
Resmi gazete’den haberler…
Kanatlı: “Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz”
Kanatlı: “Yıkım paketine karşı direnmeye devam edeceğiz”
Mağusa’da Sanatçılar Çarşısı Pazar günü açılıyor
Mağusa’da Sanatçılar Çarşısı Pazar günü açılıyor
Evinde hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde bulunduran zanlı teminata bağlandı
Evinde hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde bulunduran zanlı teminata bağlandı
Sucuoğlu: “önümüzdeki Aylarda Belediyeler Maddi Zorluklar Yaşayabilir… Çare Üretmek İçin Çalışmalar Başlattık”
Sucuoğlu: “önümüzdeki Aylarda Belediyeler Maddi Zorluklar Yaşayabilir… Çare Üretmek İçin Çalışmalar Başlattık”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim