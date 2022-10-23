KTEZO’dan yeni esnaf kooperatifi kurulmasına eleştiri

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Örgütlenme ve Birliklerden Sorumlu Mahmut Kanber, yaptığı yazılı açıklamada, “Tüccarlar esnaf kooperatifi kurma hakkını nereden buluyorlar, bu hakkı kendilerinde görmelerini sağlayan işbirliklerine açık olması kabul edilemez” dedi.

Odayı açıklama yapmaya çağıran Kanber, “KTTO kimin himayesindedir, hangi akılla kimi himaye etmeye çalıştığı yeni bir esnaf kooperatifinin kurulmasına öncülük eden ve bu durumu meşrulaşmasına yandaşlık eden hafızayı unutmayacağız” dedi.

Kanber, kooperatifin kurulmasının Kıbrıs Türk esnafının örgütlü yapısına yönelik yapılan “müdahale” olduğunu ileri sürdü.