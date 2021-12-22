KTEZO’dan “Döviz krizine çözüm önerileri bulmak adına”  çalıştay yapılıyor

Odadan verilen bilgiye göre, saat 10.30’da KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde başlayan çalıştayda, ekonomistler, esnaf, mesleki örgütlerin ve parti temsilcilerinin katılımıyla, döviz cinsinden krediler ve genel olarak banka borçları, döviz üzerinden kiralar ve asgari ücret ele alınacak.



