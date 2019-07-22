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Ktezo Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu

KANBER: “GÖRÜŞÜ NE İSTERSE OLSUN, KENDİ KURUMLARIMIZI, MAKAMLARIMIZI ÖTEKİLEŞTİRMEK KABUL EDECEĞİMİZ BİR DURUM DEĞİLDİR”

Ktezo Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu

KANBER: “GÖRÜŞÜ NE İSTERSE OLSUN, KENDİ KURUMLARIMIZI, MAKAMLARIMIZI ÖTEKİLEŞTİRMEK KABUL EDECEĞİMİZ BİR DURUM DEĞİLDİR”

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Ktezo Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Nezaket Ziyaretinde Bulundu

KANBER: “GÖRÜŞÜ NE İSTERSE OLSUN, KENDİ KURUMLARIMIZI, MAKAMLARIMIZI ÖTEKİLEŞTİRMEK KABUL EDECEĞİMİZ BİR DURUM DEĞİLDİR”
Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) yeni Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, gerçekleştirdikleri faaliyetler, yeni dönemdeki plan ve projeleri hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi vererek, yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki görüşlerini aktardı. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve seçilen yeni yönetim kurulu üyelerini kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.
Kıbrıs etrafında bulunan hidrokarbon yatakları ile gerilimin arttığı, paylaşım kavgalarının daha da büyüdüğü bir evreye girildiğini dile getiren Mahmut Kanber, “Her zamankinden çok uzlaşmaya, her zamankinden daha çok barışa ve istikrara ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Kendi içimizde, kurumlar arasında saygıya, işbirliğine, diyaloğa, samimi bir şekilde tartışmaya ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Görüşü ne isterse olsun, kendi kurumlarımızı, makamlarımızı ötekileştirmek kabul edeceğimiz bir durum değildir” dedi. 
“ÇÖZÜM MODELİNİN FEDERASYON OLDUĞUNDAN KUŞKUMUZ YOKTUR” 

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Ülkedeki belirsizliğin ve gerilimin sona ermesi için toplumların kabul edebileceği, rızasını alabileceği bir çözüme ihtiyaç olduğunun yaşanan gelişmelerle bir kez daha kanıtlandığını ifade eden Kanber, “Böyle bir rızanın oluşabilmesi için bugün, bu şartlarda çözüm modelinin federasyon olduğundan kuşkumuz yoktur. Bizler iki toplumun yeniden yakınlaşması ve güven artırıcı önlemleri somut girişimlerimizle de savunmuş bir odayız. Bu konuda pek çok mücadeleler verdiğimiz de biliniyor. Dolayısıyla, tüm sıkıntı ve eleştirilere rağmen en son iletişim konusunda yapılmış olan işbirliğini önemsiyor ve destekliyoruz” diye konuştu.
“EN GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM….”
En fazla güven artırıcı önlemin kendi kurumsal yapımızı sağlamlaştırmaktan, ekonomiyi ve sosyal yapıyı geliştirmekten, saygın bir yapı yaratmaktan geçtiğini dile getiren Kanber, şunları kaydetti:
“Odamız bu konuda da sorumluluklar üstlenmiş ve mücadeleler vermektedir. Ülkenin en yaygın ekonomik örgütü KTEZO, barış, adalet, istikrar ve refah amacıyla toplumu ve üyeleri için çalışmaktadır. İşyeri ve meslek standartları belirlemek, nitelikli iş gücü ihtiyacını gidererek istihdamı artırmak, ekonomide katma değer yaratmak, üretimi artırmak, üretileni markalaştırmak için öncülük yapmaktayız. 
Yıllarca uğraşını verdiğimiz yeni yasamız bu mücadeleyi daha örgütlü ve kolektif yapabilmemiz için bize güç verecektir. Öncelikle yerel ve özne olmanın bilinci ile Kıbrıs Türk esnaf ve zanaatkarı, toplumun yararına mücadeleden yana olacaktır. Yasamızın onaylanması sürecinde yaptığınız katkıdan dolayı da size teşekkürlerimizi sunarız.”
(GÖZ/HA)  FOTOĞRAFLI 


 

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