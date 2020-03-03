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Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu

“İZAHI OLMAYAN SAÇMALIKLAR”

Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu

“İZAHI OLMAYAN SAÇMALIKLAR”

03 Mart 2020 Salı 11:26
Ktezo Kapıların Kapanmasının Toplumlar Arası Güvensizliği Körükleyeceği Uyarısında Bulundu
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“İZAHI OLMAYAN SAÇMALIKLAR”

Lefkoşa, 3 Mart 2020 (.): Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 4 geçiş kapısını kapatmasının toplumlar arasında güvensizliği körükleyeceğini söyledi ve kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu

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KTEZO Kıbrıs Rum Yönetiminin koronavirüs gerekçesiyle Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kapılarını kapatmasıyla ilgili yayınladığı bildiride “Dört kapı için sağlık gerekçesi ileri sürülürken diğer kapılar için sağlığın gerekçe gösterilmemesi anlaşılamadı” denildi.

Toplumlararası ilişkilere hizmet eden adımlar arasında en önemli adımın kapıların açılmasının olduğu, bugüne kadar ticaretin Güney’e kayması nedeniyle tartışmaların yaşandığı ancak kapatılmasının gündem dahi olamadığı belirtilen bildiride, kapıların kapatılması “İzahı mümkün olmayan saçmalıklar” şeklinde değerlendirildi.

Kararın “toplumlar arasında güvensizliği körükleyeceği” kaydedilen bildiride, “Kabul edilemeyecek olan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Tedirginlik veren, endişe yaratan kapatma kararının derhal kaldırılması için çağrı yapıyoruz” denildi.

(ID/HÖ)
 

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