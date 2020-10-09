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Ktezo’den Çağrı: Oyunuzu Kullanarak Oyunları Bozun

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası (KTEZO), tüm halka, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanarak tüm oyunları bozma çağrısı yaptı.

09 Ekim 2020 Cuma 18:23
Ktezo’den Çağrı: Oyunuzu Kullanarak Oyunları Bozun
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Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası (KTEZO), tüm halka, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanarak tüm oyunları bozma çağrısı yaptı.

KTEZO Yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçime iki gün kaldığı geçen haftadan beri, parmak ısırtan, şaşkınlık yaratan eylemler, açıklamalar geldiğini hatırlatıldı. Açıklamada, “Kabinenin, Hükümet ortağının, meclisin bilgisine dahi getirilmeden ‘Maraş’ı açtığımızı’ ilan ettik. Olayın ne olduğu daha sonra anlaşıldı, anlaşılmasına da, o andan sonra ne gerçek gündem kaldı, ne hukuk, ne de yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlar…” denildi.

Bugün yeniden parmak ısırtan, şaşkınlık yaratan yeni bir eylemle karşı karşıya kalındığı kaydedilen açıklamada, 10 bin kadar kişinin banka hesaplarına, 2 bin TL’lik para yatırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, “Kapanan işyeri sayısı 10 bini aştı… İşsiz kalanların sayısı 60 bine dayandı… Davaya giden dosya sayısı aylık bin sayısının çok üzerinde... TL’nin değer kaybı rekor üzerine rekor kırmasından dolayı alım gücü yerlerde sürünüyor… Yani alevler her tarafa, her yere savrulurken, yangın büyürken, seçime iki kala yatan paralara ne dememiz bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamı şöyle;

“En temel ve basit yurttaşlık sorumluluğu olan oy kullanma işleminin dahi bu kadar açık bir şekilde yönlendirilmek, ayaklar altına alınmak istenmesini, yurttaş olarak, sivil toplum örgütleri olarak daha fazla görmezlikten gelemeyiz… En genelde tüm halkımıza özelde ise esnaf ve zanaatkarımıza çağrımızdır: Kutuplaştırma ve kamplaştırma oyununa gelmemeli, Pazar günü yapılacak olan oy kullanma işlemine katılarak bütün oyunları bozmalıyız”

(AK/FEZ)

 

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