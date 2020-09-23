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Ktezo: “acil Bir Kriz Yapılanması Şart”

Lefkoşa, 23 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), acil bir kriz yapılanmasının şart olduğunu, nefes alamayacak duruma geldiklerini kaydederek, bankalardan,  kiralar konusunda mal sahiplerinden, Çalışma Bakanlığı’ndan ve hükümetten destek istedi. 

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:30
Ktezo: “acil Bir Kriz Yapılanması Şart”
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Lefkoşa, 23 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), acil bir kriz yapılanmasının şart olduğunu, nefes alamayacak duruma geldiklerini kaydederek, bankalardan,  kiralar konusunda mal sahiplerinden, Çalışma Bakanlığı’ndan ve hükümetten destek istedi. 
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, kapalı olan, kayba uğrayan sektörlerin taksitlerinin talebe göre yapılandırması için bankalara, kiraları düşürmesi için mal sahiplerine, iş kayıplarına göre çalışanları desteklemesi için Çalışma Bakanlığı’na, süreci salgına karşı alınacak önlemlerle birlikte yönetmesi için hükümete çağrı yaptı. 
Odanın yazılı açıklamasında, “Dananın kuyruğu koptu kopuyor… Kaynak mı? Var. Yeter ki paylaşalım…. Acil bir yapılanma, bir kriz yapılanması şart oldu. Bütün şiddetiyle popülizmden uzak kalabilecek, meclis içinden yaratılacak bir irade aranıyor” ifadelerine yer verildi.
KTEZO’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Sekiz bini aşkın işyerinin faaliyetlerine ara verdiği, gerçekte ise kapandığı, binlerce işçinin işsiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Salgından buyana pek çoğumuz ekmek kırıntılarıyla beslenerek, borç biriktirerek, mazbata ve davalık dosyalarla altı aylık bir süreci geride bıraktı. Soluk alıp vermenin bu kadar zor olduğu, tedbirlerin bu kadar yetersiz kaldığı, insanların birbirine düşürüldüğü ve ayrıştırıldığı bir başka ülke var mı bilmiyoruz? 

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Bankalara çağrı…Kapalı olan, kayba uğrayan sektörlerin taksitlerini talebe göre en az bir yıl ya çok düşük faizlerle yada faizsiz ötelemek, yapılandırmak şart oldu. 
Mal sahiplerine çağrı…Kira taksitlerini yine ekonominin kapasitesine göre düşürmek, ayarlamak kaçınılmaz olmuştur. 
Çalışma Bakanlığı’na çağrı…Sektörlerin iş kayıplarına göre koşulsuz tüm çalışanlara katkı yapmak ertelenemez ve ivedilikle alınması gereken bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Hükümete çağrı…Hükümet  tüm süreçleri salgına karşı alınacak önlemlerle birlikte yönetmek, sorumluluğunu almak ve çözmek zorundadır.”
(RÇ/HÖ)
 

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