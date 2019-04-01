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KTEZO Yasa Tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi

KTEZO Yasa Tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:14
KTEZO Yasa Tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. Komite, gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesini tamamlayıp oyçokluğu ile kabul etti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bugüne dünyadaki hızlı değişimler ve Oda’nın kurumsal gelişmesi yeni bir Yasa yapılması zorunluluğunu doğurmuştur.
Yürürlükte olan Yasada esnaf ve Zanaatkâr kavramları net değildir. Bundan dolayı ülkemizde esnaf-tüccar ve Zanaatkâr-sanayici ayrımı yapılamamaktadır.
Geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’sına fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla Oda’nın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Esnaf ve Zanaatkâr işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır.
Yukarda belirtilen gerekçelerle Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılması öngörülmüştür.”
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 17:24
Anahtar Kelimeler:
Ktezo Yasa Tasarısı
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