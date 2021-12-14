KTEZO: “TL’de yaşanan olağanüstü değer kaybı kriz değil, yıkımdır”

KTEZO tarafından yapılan yazılı açıklamada, TL’deki değer kaybına bağlı olarak gelen zamların sadece dar gelirliyi değil, esnafı ve orta ölçekte geliri olan toplum kesimlerini de bitirdiği savunularak, pandemi döneminde ötelenen borçların ise yığıldığı ifade edildi.
KTEZO tarafından yapılan yazılı açıklamada, TL’deki değer kaybına bağlı olarak gelen zamların sadece dar gelirliyi değil, esnafı ve orta ölçekte geliri olan toplum kesimlerini de bitirdiği savunularak, pandemi döneminde ötelenen borçların ise yığıldığı ifade edildi.