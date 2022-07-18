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KTEZO: “mevcut Hayat Pahalılığı Uygulaması Derhal Geri Çekilsin”

18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:00
KTEZO: “mevcut Hayat Pahalılığı Uygulaması Derhal Geri Çekilsin”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan mevcut hayat pahalılığı uygulamasına eleştiri

“Mevcut uygulama alım gücü tükenenler için bir daha gözden geçirilsin”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), mevcut hayat pahalılığı uygulamasının geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan artışın alım gücünü korumaya yetmediğini, özellikle düşük gelirli insanlara hiç alım gücü bırakmadığını söyleyerek, üst ve düşük baremliler için aynı oranda artış yapılmasını “eşitsizlik ve adaletsizlik” olarak nitelendirdi.

Tulga, son birkaç ayda yapılan zamlara dikkat çekerek, “Akaryakıttaki artış; ocaktan bu yana yüzde 100, yıllık artış ise yüzde 218. Elektrikteki artış, konutlarda; marttan bugüne yüzde 229. Gıdada artış; yıllık olarak ekmek yüzde 150, süt yüzde 111, tavuk yüzde 131, hellim yüzde 84, yoğurt yüzde 81. Herkesin bilgisinde olan borç, kredi kartı borcu ve kiraları henüz hesaba katmış değiliz”

- “10 bin TL geliri olan kişi, mevcut hayat pahalılığı uygulamasıyla açlığını dahi giderme şansına sahip değildir”

“10 bin TL ortalama geliri (maaşı) olan çalışan, esnaf, zanaatkâr veya emekli, hükümetin uyguladığı mevcut hayat pahalılığı uygulamasıyla açlığını dahi giderme şansına sahip değildir” diyen Tulga, küçük işletmelerin hayat pahalılığı oranında ciro artışı bir yana, geçen yıllara göre cirolarında gerileme söz konusu olduğunu öne sürdü.

Bu uygulamaya gelen eleştirilere de yer veren Tulga,  “asgari ücretli ve emekliye yüksekten verelim” önerisini değerlendirerek, buna itirazları olmayacağını ancak bu artışların yapılıp yapılmayacağının belirtilmesi gerektiğini söyledi.

“Dünyadaki diğer örneklerde, maaşlar arası farkların 6-7 kata kadar çıkabileceğini ortaya koyan” eleştiriler de olduğunu dile getiren Tulga, bunun doğru olduğuna ancak bu ülkelerde asgari ücretli ve emeklinin aç kalmadığına dikkat çekti.

- “Kimse kendisini aklamaya çalışmasın”

Tulga, “Sonuç olarak, kimse kendisini aklamaya çalışmasın. Yüzleşme,  önce herkesin kendisinden başlar. Bazıları için hayat pahalılığı artışına rağmen alım gücü gerilerken çoğunluk için bu uygulama onları tüketme anlamına geliyor. Ne geçinebiliyor ne çalışabilecek iş yeri buluyor. Vicdana ve cesarete ihtiyaç var. Bu hayat pahalılığı uygulaması derhal geri çekilsin. Mevcut uygulama alım gücü tükenenler için bir daha gözden geçirilsin” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 00:04
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