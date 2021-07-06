KTEZO hükümete çağrı yaptı

KTEZO Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, “gizli kapılar ardında kapanmaların yeniden gündeme gelmeye başladığı” savunuldu.

Bugüne kadar yapılan tüm uyarıları kulak arkası ettiği savunulan hükümetin, çareyi yeniden kapanmada aradığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“En azından bazı işletmeleri kapatarak vakaların kontrolünü sağlama derdine düştü. Varsa da yoksa da kapanma. Kestirme yol. Sonra da ‘boynu altında kalanın kopsun’. İflas etmiş, borç etmiş, işsiz kalmış kime ne... 17 ayda verirsin 1500 TL olur biter.

17 aydır hükümet vaka sayılarından dolayı bol bol övünmekte, marka oluğunu dahi ilan etmekteydi. Bir reklama çıkmadığı kalmıştı. Şimdi o da gitti. Bir panik aldı başını gidiyor. Vaka sayıları günlük 70’e dayandı.

Ortak bir salgın yönetimi oluşturma, kriter koyma, bu çerçevede denetim, kontrol etme yine yok. Hâlâ ben bilirim, ben yaparım… 16 – 17 aydan sonra ortaya çıkan net olarak şudur:

Ortada ne salgını ne de krizi yönetebilecek, tecrübeleri edinebilecek bir yapı kaldı! Bedeli birilerine ödettirerek, statükoyu besleyerek salgın yönetimi olmaz.

Kurumlarıyla, odaları, sivil toplumuyla bir masa etrafında buluşmadan sonuç alınmaz, alınamaz…Toplumsal güven sağlanmadan, dayanışmayı yaşatmadan içinden çıkılmaz, çıkılamaz…

Tüm bunları başarabilmek için vicdanı olan bir hükümete ihtiyaç var. Bunun için de ne gerekirse yapılmalıdır.”