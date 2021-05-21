KTEZO: “Herkes kapıların açılması için gerekli koşulların oluştuğunu biliyor”

KTEZO, KONUYA İLİŞKİN PAZARTESİ 13.00’TE LEFKOŞA’DA VE ÇARŞAMBA 16.30’DA MAĞUSA’DA ESNAFLA TOPLANACAK
ODA, TÜM ESNAFA TOPLANTIYA KATILIM ÇAĞRISI YAPTI
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), kara kapılarının kapatılmasının ardından nerdeyse 15 ay geçtiğini belirterek, gelinen noktada sağlık kurullarının da, iki toplumlu sağlık komitesinin de Bakanlar Kurulu’nun da ve herkesin de; kapıların açılması için salgın noktasında gerekli koşulların oluştuğunu bildiğini söyledi.
KTEZO yaptığı açıklamada, pazartesi saat 13:00’de Lefkoşa Büyük Han arkasındaki Lefke Hanı’nda ve çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday Cami karşısındaki meydanda toplanacaklarını belirterek, tüm esnafı toplanmaya çağırdı.
KTEZO, hükümet yetkililerini bir kez daha uyarırken, esnafa da toplanma çağrısı yaptı.
Pazartesi saat 13:00’te Lefkoşa Büyük Han arkasındaki Lefke Hanı’nda, çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday Cami karşısında meydanda toplanma çağrısı yapan KTEZO, “Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi” dedi.