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KTEZO elektriğe zammın kabul edilemez olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) elektriğe zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

30 Nisan 2021 Cuma 18:15
KTEZO elektriğe zammın kabul edilemez olduğunu belirtti
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) elektriğe zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oda adına yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektrik fiyatlarına zam yapılacağı yönünde açıklaması olduğuna işaret edilerek, “Bu karar iş kayıpları ve iflasları biraz daha hızlandırmaktan başka işe yaramayacak” denildi.

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Bütçenin yaşamsal gereksinimler göz önüne alınarak yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, bu yapılmadan ekonomik sıkıntıların faturasının halka çıkartılmasının kabul edilemez olduğunu ifade edildi.

EMEKLİ MAAŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ…

Maliye Bakanlığının emekli maaşlarını yeniden vergilendirmeye tabi tutmak için çalışma başlattığı da iddia edilen açıklamada, “Sosyal sigortalının aldığı maaş kendi yatırdığı, yemediği, içmediği çoğu zamanda borçlanarak yatırdığı kendi parasıdır. Şimdi kalk vergiye tabi tut. Bir yerlerde bu kararı savunabilecek birileri varsa çıksın ve açıklama yapsın” denildi.

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Son Güncelleme: 30.04.2021 18:46
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