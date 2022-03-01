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KTEZO: “Elektriğe yapılan zamdan dolayı yıkımla karşı karşıyayız”

“ELEKTRİĞE BAĞLI OLARAK TETİKLENECEK PEŞ PEŞE ZAMLAR ALIM GÜCÜNÜ BİR O KADAR DAHA DÜŞÜRECEK”

01 Mart 2022 Salı 18:00
KTEZO: “Elektriğe yapılan zamdan dolayı yıkımla karşı karşıyayız”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), hükümetin bugün yürürlüğe koyduğu yeni elektrik zammına tepki göstererek, elektrikte yapılan zamdan dolayı toplumun “yıkımla karşı karşıya” olduğunu savundu. 
Oda, elektrikte “en az yüzde170’lik bir zamla rekor kırıldığını” belirterek, “Kişi başına gelirin ortalama 7 bin Dolar’a düştüğü bir ülkede, elektrikte kw başına 2.70-3.00 TL istemek tek kelime ile trajiktir, yıkımdır” değerlendirmesinde bulundu.
KTEZO Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “1 Mart tarihi pahalılıkta yeni bir milat olarak ortaya çıktı. Elektrikte en az yüzde 170’lik bir zamla rekor kırıldı” denildi.
Oda, “TL değer kaybı” ve “ithalat bağımlılığı” gibi nedenlerden dolayı zamların olacağının herkesçe öngörüldüğünü ancak “bir anda ve rekor seviyede bir zam yapmakla mikro, küçük ve orta ölçekli pek çok işletmenin dayanamayacağını, ödeyemeyeceğini ve ardından iflasların yaşanacağını” belirtti. Ayrıca Oda, “Maliyet artırıcı ve temel girdilerden biri olan elektriğe bağlı olarak tetiklenecek olan peş peşe zamların alım gücünü bir o kadar daha düşüreceğini” de kaydetti.
“AKARYAKIT GİBİ ELEKTRİĞİN DE DİĞER PEK ÇOK ÜLKEYE GÖRE DAHA UCUZ OLDUĞU” SÖYLEMLERİNE TEPKİ

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“Ülkede akaryakıt gibi elektriğin de diğer pek çok ülkeye göre daha ucuz olduğu” söylemlerine de tepki gösteren Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, “Asgari ücretli maaşının yüzde 15-20’sini elektriğe vermek zorunda kalıyorsa, işletmelerin harcamalarında elektrik harcamaları yüzde 20’lere dayanıyorsa orada bu bahanelere yer kalmaz” dedi. 
“KİŞİ BAŞINA GELİRİN ORTALAMA 7 BİN DOLAR’A DÜŞTÜĞÜ BİR ÜLKEDE, KW BAŞINA 2.70-3.00 TL İSTEMEK YIKIMDIR”
Oda açıklamasına şöyle devam etti:
“Dolayısı ile sorun sadece elektrikte değil. Bizi bu noktaya getiren ülke yönetiminden ekonomi, sağlık, eğitim yönetimine kadar başaramadıklarımız ve uygulanan yanlış politikaların sonuçlarıdır. Kişi başına gelirin ortalama 7 bin Dolar’a düştüğü bir ülkede, elektrikte kw başına 2.70-3.00 TL istemek tek kelime ile trajiktir, yıkımdır. Aç kalmak, karanlıkta kalmak, işsiz sayısını artırmaktır. Bir kez daha seslenmek istiyoruz: İşletmelerin ve çalışanların yürüttüğü hizmetlerden emtia üretimine kadar cirolar düşüyor, girdi maliyetleri ise artıyorsa şimdi olduğu gibi ne insan yaşamı, ne maliye ne de sosyal güvenlik kurumu ayakta kalır.”
“Bir yandan yaşamı devam ettirecek önlemleri alırken diğer yandan yığılan borçların ödenebilirliğini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiği” görüşünü paylaşan Oda, “Maliye, Elektrik Kurumu vb. sadece kendi ödemeleri için politika yapmaya devam ettikçe, yaşatılan acılarla birlikte geleceğimiz de çalınmaya devam edecektir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 01.03.2022 18:49
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