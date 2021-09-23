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KTEZO: “Belirsizliğe sürükleniyoruz”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), hükümete eleştirilerde bulunarak, ülkenin belirsizliğe sürüklendiğini ileri sürdü.

23 Eylül 2021 Perşembe 18:15
KTEZO: “Belirsizliğe sürükleniyoruz”

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dümeni tutan kalmadı. Böyle giderse dümen de kalmayacak” denilerek, uzun bir süredir içinde bulunulan sürecin derinleştiği savunuldu.

Müdahale edilmezse, ortaya bir irade konulmazsa “beterin beterine hazır olunması” gerektiği iddia edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“SORUNLARIN ÜZERİNE YENİ SORUNLAR EKLENMEYE DEVAM EDİYOR”

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“Dünya ve Kıbrıs’ta artan aşılanmaya bağlı olarak ekonomide, sosyal yaşamda en azından daha iyiye gitme, toparlanma olanakları ortaya çıktığı halde her geçen gün sorunların üzerine yeni sorunlar eklenmeye devam ediyor.”

Meclis’in açılıp, açılmayacağının belli olmadığı savunulan açıklamada, elektrik santrallerindeki üretimde, kurumlarda ve yasalarda yaşanan belirsizliklere işaret edildi.

Ağır borç ve faiz yükü altında ötelenen kredilere de dikkat çekilen açıklamada, “hükümetin var olup olmadığına” yönelik eleştiride bulunuldu.

“Siz üretmez, siz yönetmez, siz emek vermezseniz sonuç gerçekten hüsran olur. Aklımız halen daha başımıza gelmemişse, o başka” ifadeleri kullanılan açıklamada, odanın tüm sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi dayanışmacı ruhu ile yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi

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Son Güncelleme: 23.09.2021 18:30
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