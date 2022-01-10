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KTEZO: “8 bin TL olsa ne yazar”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Asgari Ücret konusunda eleştirilerde bulunarak, “Ödenemez duruma gelen döviz borçları ve yüzde yüzlere varan zamların olduğu koşullarda Asgari Ücret 8 bin TL olsa ne yazar” dedi.  

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30
KTEZO: “8 bin TL olsa ne yazar”

KTEZO yazılı açıklamasında, ülkede herşeyin yeniden ele alınacağı bir anlayışa ihtiyaç olduğuna işaret ederek, “Sosyo-ekonomik yapıdan, kamu yönetiminden, çalışma hayatına kadar herşey yeniden ele alınmadıkça çözüm sağlanamayacaktır” görüşünü kaydetti. 
Asgari ücret tartışmasının ülkenin geldiği durumu gösterdiğini ifade eden KTEZO, ülkede üretim tüketim dengesinin bozulduğunu, devletin sürekli borçlanmadan dolayı gelişemediğini, bunun ülkeye ve sektörlere de yansıdığını belirtti ve “Sorun budur, sorun buradadır. İnşa ettiğimiz ve hepimizin payı olan statüko ülke insanını tüketiyor” dedi.  

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Fiyatlarda ve girdilerde olağanüstü artışlara rağmen cirolarda muazzam bir gerileme olduğuna işaret eden KTEZO, “Sonuç olarak asgari ücretin de, ücretlerin de, geçimin de, yatırımın da sorun olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapıyı kabul etmemiz halinde yürüyecek çıkış yolumuz kalmıyor” ifadelerini kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 21:15
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