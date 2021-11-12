KTEZO 12. Olağan Mali Genel Kurul’u gerçekleşti

Odadan yapılan açıklamaya göre, KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı Av. Özkul Özyiğit yaptı.

KANBER

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber kapanmaların yaşandığı Mart’tan bugüne 18-19 ay geçtiğini, bu sürede işletmelerin yalnızlığa terk edildiğini savunarak, odanın girişimleriyle Avrupa Birliği’nden sağlanan destek sayesinde 2 bin 300 işletmeye görünür bir hibe katkısı yapabildiklerini vurguladı.

Kanber halkın oylarıyla makama gelen hükümetlerin yaptıklarının ise “bin bir mücadeleye rağmen neredeyse çerez denilebilecek noktada” kaldığını iddia etti.

Ekonominin nispeten açılmasına rağmen TL’nin değer kaybından dolayı esnaf ve toplumun çoğunluğunun borç ve kira yükü altında ezildiğini, yoksullaştığını söyleyen Kanber planlamanın şart olduğunu ve bütün bunlar için de mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Daha sonra Mali Rapor’un sunumuna geçildi. Murakıp Erdoğan Ağdelen’in sunduğu Mali Rapor oybirliğiyle onaylandı.



TULGAGenel Kurul’un devamında Çalışma Rapor’unu sunan Hürrem Tulga konuşmasına pandemi süresince dur durak demeden geceli gündüzlü emek veren, katkı koyan mücadele eden esnaf, zanaatkar ve ustaları selamlayarak başladı.“Ne kadar un, o kadar ekmek. Ne kadar emek ve mücadele, o kadar kazanım” diyen Tulga sözlerine şöyle devam etti:“Kırk katır mı, kırk satır mı? Bizi tercih yapmaya zorluyorlar. Bir tarafta geçim, bir tarafta borçlar. Kendileri söylesinler, bu ortamda hangisi? Hükümet bütün bu soruların neresinde?”Pandemi boyunca el birliği ve dayanışma sayesinde Taş Değirmen zeytinyağı, çakıstes, siyah zeytini üretip kısa sürede markalaştırmakla kalmadıklarını Alaf Zivaniya’yı da ülkeye kazandırdıklarını anlatan Tulga, “Bu sayede umutlar yeniden yeşermeye başladı. İnsanlarımız yeniden üretime sarıldı. Zeytin, harup, fidan, çubuk ekiyor. Ağacı ağaçla, yeşili yeşille çoğaltıyor” ifadelerini kullandı.Üyelerin önümüzdeki döneme ilişkin öneri ve eleştirileriyle tamamlanan Mali Genel Kurul’da CTP, Sanayi Odası, Dev-iş, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’nden gelen mesajlar da okundu.