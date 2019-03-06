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Ktev’in Kitap Ayracı Ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 6 Mart 19 : Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul öğrencilerine yönelik “22. Kompozisyon ve Kitap Ayracı” yarışmalarının ödül töreni yapıldı.

Ktev’in Kitap Ayracı Ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 6 Mart 19 : Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul öğrencilerine yönelik “22. Kompozisyon ve Kitap Ayracı” yarışmalarının ödül töreni yapıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:37
Ktev’in Kitap Ayracı Ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 6 Mart 19 : Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV), geleneksel olarak düzenlediği, ilkokul öğrencilerine yönelik “22. Kompozisyon ve Kitap Ayracı” yarışmalarının ödül töreni yapıldı.
Lefkoşa AKM’de yer alan ödül töreni, sponsor firmaların yetkilileri, eğitimciler, ödül alan öğrenciler, aileler ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.
KTEV Başkanı Umure Örs konuşmasında, vakıf olarak ana hedeflerinin, öğrencilere düşünme ve duygularını yansıtma fırsatı yaratmak olduğunu kaydederek, tüm çocuklara aynı fırsatı vermek istediklerini, amaçlarının rekabet ortamı yaratmak olmadığını ancak ‘yarışma’nın çocuklar üzerinde motive edici etkisi olduğunu söyledi.
Yarışmalara 11 bin ayraç ve 260 kompozisyon katıldığını, bu geniş katılımın kendilerini gururlandırdığını belirten Örs, öğretmenlere, velilere, çocuklara,  jüri üyelerine ve destekleyici firmalara katkılarında dolayı teşekkür etti. 
Gönüllü olarak jüri üyeliği yapanlara da teşekkür eden Örs, düşünen, sorgulayan, yansıtan gençlerin kendilerini mutlu ettiğini, vakıf olarak en sağlıklı iletişim yolunun da bunlardan geçtiğine inandıklarını vurguladı.  
Örs, konuşmasının ardından sponsor K.T. Öğretmenler Koop Ltd yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel’e ve Cypri - Cola / Evsu Ltd. yetkilisi Şevkat Sıtkı Eres’e teşekkür plaketi takdim etti.
Tören, öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
(AK/ÖK)  FOTOĞRAFLI      ÖDÜL ALANLARIN LİSTESİ EKTE
Haber: Arzu Köprülü   Fotoğraf: Erol Uysal 

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