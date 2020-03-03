KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçları açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 23’üncü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ödül töreni 18 Mart’ta saat 10.30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.
Vakıftan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi destekleriyle ilkokul 5’nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan kompozisyon yarışması 14 Ocak’ta yer almıştı.
Alsancak İlkokulu’ndan Çamay Selkan, Vadili – İnönü İlkokulu’ndan Seval Gözügüzel, Karakol İlkokulu’ndan Zeren Tığıl, Alsancak İlkokulu’ndan Lalebel Özbilenler, 9 Eylül İlkokulu’ndan Serap Kapılgan ve Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu’ndan Azra Yiğit’e mansiyon ödülü verilecek.