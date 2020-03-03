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KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçları açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 23’üncü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ödül töreni 18 Mart’ta saat 10.30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.

KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçları açıklandı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 23’üncü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ödül töreni 18 Mart’ta saat 10.30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.

03 Mart 2020 Salı 15:29
KTEV Kompozisyon Yarışması sonuçları açıklandı
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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 23’üncü Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belirlendi. Ödül töreni 18 Mart’ta saat 10.30 da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi destekleriyle ilkokul 5’nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan kompozisyon yarışması 14 Ocak’ta yer almıştı.

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Yarışmada 23 Nisan İlkokulu’ndan Su Aksu birinci, Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan Umut Çetin ikinci, Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Rabia Bucak ve Levent Schools’dan Mira Malik üçüncü oldu.

Alsancak İlkokulu’ndan Çamay Selkan, Vadili – İnönü İlkokulu’ndan Seval Gözügüzel, Karakol İlkokulu’ndan Zeren Tığıl, Alsancak İlkokulu’ndan Lalebel Özbilenler, 9 Eylül İlkokulu’ndan Serap Kapılgan ve Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu’ndan Azra Yiğit’e mansiyon ödülü verilecek.


 

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Son Güncelleme: 03.03.2020 22:56
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