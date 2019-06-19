KTEV 25. kuruluş yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

KTEV’den verilen bilgiye göre, Vakfın kuruluş resepsiyonudün akşam Bedesten’de yer aldı. Resepsiyona, Vakfın kuruluşundan bugüne destek olan, katkı koyan tüm paydaşların katıldığı belirtildi.

Gecede, arkeolog-yazar Tuncer Bağışkan’ın Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı tarafından basımı gerçekleştirilen “Kıbrısta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserler” adlı yeni kitabı için de imza etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada, kitabın yayın hayatına kazandırılması konusunda Cumhurbaşkanlığının ciddi katkıda bulunarak sponsor olduğu belirtilerek, maddi katkıları için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ifadesi olan hediyelerin Vakıf Başkanı Umure Örs tarafından takdim edildiği ifade edildi.

Gecede, Vakıf Başkanı Umure Örs, KTEV Kurucu Başkanı 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından KTEV’e destek veren sponsorlara teşekkür plaketleri sunuldu.