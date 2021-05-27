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KTEMB’den DAÜ Rektörlüğü'ne ziyaret

KTEMB Başkanı Bora Karaçam ve İdare Amiri Elektrik-Elektronik Mühendisi Osman Asilzade’den oluşan heyet DAÜ Rektörlüğünü ziyaret etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:52
KTEMB’den DAÜ Rektörlüğü'ne ziyaret
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DAÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarete DAÜ’yü temsilen Akademik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu ve Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer katıldı.

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KTEMB’den yapılan açıklamaya göre elektrik sektöründe iş gücü piyasasının geliştirilmesi, istihdam ve iş olanakları yaratılması, sektörde kalite ve standartların yükseltilmesi, piyasa ihtiyaçlarına göre yetişmiş teknik elemanların mesleğe kazandırılması ve teknik personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Birlik tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında ziyaretin gerçekleştirildiği belirtildi. Gerçekleştirilen toplantıda KTEMB’nin talebi üzerine sektör ile okul arasında bir köprü oluşturulmasına olanak sağlayacak DAÜ ile Birlik arasında bir protokol yapılması konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Yapılacak protokolün DAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Elektrik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin Birlik üyesi firmalarda staj yapmalarının koordine edilmesi, ortak etkinlik ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi gibi konularda kurumlar arasında işbirliğine gidilmesini kapsayacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
KtembDau Rektorluk
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