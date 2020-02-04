Ktemb Heyeti, Yunanistan Elektrik Müteahhitleri Birliği\'nin Balosuna Katıldı

Lefkoşa, 4 Şubat 20 (.): Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) heyeti Yunanistan Ulusal Elektrik Müteahhitleri Birliğinin daveti üzerine Atina’da gerçekleşen geceye katıldı.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, baloda misafir Birlik Başkanı olarak anı plaketi takdim edilen KTEMB Başkanı Bora Karaçam bir de konuşma yaptı.

Karaçam, birlikler arasında geliştirilen ilişkilerin önemini ve anlamını vurgulayarak, mesleki eğitim ve sosyal alanda başlatılan iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi temennisinde bulundu.

Açıklamada, gecede ayrıca Kıbrıs Türk ve Rum heyetleri adına Yunanistan’da faaliyet gösteren bir hayır kurumuna ortak sembolik bağışta bulunulduğu kaydedildi.

(YIL/HÖ)

