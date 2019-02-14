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Ktemb Elektriksel Alan Projesi Eğitimlerine Lefkoşa, Mağusa Ve Girne’de Başlandı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından yürütülen Elektriksel Alan isimli eğitim projesinin ilk dersleri, Lefkoşa’da KTEZO Çıraklık ve Yetişkin eğitim Merkezi, Mağusa’da DAÜ BTYO derslikleri ve Girne’de bulunan Öğretmen Evinde verilmeye başlandı.

Ktemb Elektriksel Alan Projesi Eğitimlerine Lefkoşa, Mağusa Ve Girne’de Başlandı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından yürütülen Elektriksel Alan isimli eğitim projesinin ilk dersleri, Lefkoşa’da KTEZO Çıraklık ve Yetişkin eğitim Merkezi, Mağusa’da DAÜ BTYO derslikleri ve Girne’de bulunan Öğretmen Evinde verilmeye başlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:55
Ktemb Elektriksel Alan Projesi Eğitimlerine Lefkoşa, Mağusa Ve Girne’de Başlandı

Lefkoşa, 14 Şubat 19 : AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından yürütülen Elektriksel Alan isimli eğitim projesinin ilk dersleri, Lefkoşa’da KTEZO Çıraklık ve Yetişkin eğitim Merkezi, Mağusa’da DAÜ BTYO derslikleri ve Girne’de bulunan Öğretmen Evinde verilmeye başlandı.
KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, elektrik sektöründe eksikliği hissedilen piyasa ihtiyaçlarına göre yetişmiş iş gücü ihtiyacının giderilmesi başta olmak üzere, rekabete dayalı bir piyasa ortamı oluşturulması, istihdam edilebilirliğin artırılması ve yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi gibi çeşitli hedefleri olan proje 30 ayda tamamlanacak.
KARAÇAM: “SERTİFİKA ALANLARA KTEMB ÜYE İŞ YERLERİNDE İŞ GARANTİSİ VERİYORUZ”
KTEMB Başkanı Bora Karaçam, sürekli gelişen teknolojik yenilikler karşısında elektrik sektöründe sürekli yeni bilgilere ihtiyaç duyulduğunu ve Birlik olarak sektöre hizmet noktasında bu bilgileri piyasada çalışan ve çalışacak olan kişilere aktarmayı görev bildiklerini kaydetti. Karaçam Elektriksel Alan projesi eğitimlerine katılarak eğitimlerde başarı gösterenlere verilecek sertifikalarla üye iş yerlerinde iş garantisi sağlanacağını da belirtti.
Karaçam ayrıca yakında temelini atmak için çalışmalara başlanan Birlik binasının bir eğitim merkezi olarak faaliyet göstereceğini ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olacağını belirterek, Elektriksel Alan projesi kapsamında işbirliği yaptıkları KIB-TEK, KTEZO, EMO, Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ yetkililerine teşekkür etti.
ASİLZADE: “ EĞİTİMLERE BEKLENTİMİZİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR İLGİ VAR”
Proje Koordinatörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Osman Asilzade, projenin hedef grupları olan Birlik üyelerinin teknik ekiplerinin, meslek lisesi-yüksekokul-üniversite elektrik bölümü öğrencilerinin, usta-çırak-stajyerler, teknisyenler, teknikerler ve mesleğe ilgi duyanların Birliğe ulaşıp müracaat etmeleri halinde yapılan eğitimlerden faydalanabileceğini belirtti.
Asilzade, elektrik sektöründe piyasa ihtiyaçlarına yönelik bu çapta bir eğitim projesinin ilk kez yapılmakta olduğunu vurguladı ve projenin ikinci haftasında Lefkoşa, Mağusa ve Girne bölgelerinde toplam 105 kişinin eğitimlere katıldığını ve bu sayının önceden belirlenen grup sayılarının çok üzerinde olduğunu söyledi.
Asilzade ayrıca öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamaması için DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu ile iki meslek lisesinin elektrik bölümü öğrencilerine yönelik olarak okulların açılmasından sonraki hafta okullarda gerçekleştirilecek şekilde proje kapsamında eğitimlerin verilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ve kısa süre içerisinde bunların açıklanacağını kaydetti.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
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