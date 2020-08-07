banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1061
ALTIN
471.251
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.4278
EURO
8.4903
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355

KTEMB Kantarcı’nın ölümüyle ilgili açıklama yaptı

07 Ağustos 2020 Cuma 19:17
KTEMB Kantarcı’nın ölümüyle ilgili açıklama yaptı
banner337
banner351

 “’TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP OLMA’ SUÇLAMASI İLE TUTUKLANAN HASAN ÖZÇELİKHAN BİRLİĞİMİZE ÜYE DEĞİL”

“KAZANIN GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALINMIŞ OLSAYDI ÖLÜMLE SONUÇLANMAMA İHTİMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

banner341
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Mağusa Büyük Sanayi Bölgesinde elektrik işleri yaptığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” suçlaması ile tutuklanan ve basında çıkan haberlerde “Elektrik Müteahhidi” olarak bahsedilen Hasan Özçelikhan’ın Birliklerine üye olmadığını açıkladı.

KTEMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Levent Kantarcı’nın ölümünden büyük üzüntü duydukları ifade edildi.

Hasan Özçelikhan’ın DAÜ’de öğretim görevlisi ve aynı zamanda bir üyelerinin yanında yarı zamanlı “Teknisyen” olarak çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Ayrıca yaşamını yitiren Kantarcı’nın gerekli iş güvenliği önlemleri olmadan çalıştığı esnada olayın meydana geldiğini öğrendik. Yaşanan kazanın gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmış olsaydı ölümle sonuçlanmama ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 07.08.2020 19:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Ağustos 2020 Cumartesi Gündemi
8 Ağustos 2020 Cumartesi Gündemi
Alayköy çevre yolunun Güzelyurt istikametine olan kısmı, bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile trafik akışına kapatıldı
Alayköy çevre yolunun Güzelyurt istikametine olan kısmı, bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile trafik akışına kapatıldı
Başbakan Tatar’ın “objektifimden” İsmini Verdiği Sergisi Açıldı
Başbakan Tatar’ın “objektifimden” İsmini Verdiği Sergisi Açıldı
Pilli: “Toplam 1851 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 2  kişi taburcu edildi “
Pilli: “Toplam 1851 test yapıldı,  2 pozitif vakaya rastlandı, 2  kişi taburcu edildi “
Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı
Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ve 155 polis imdat hattı yeniden devrede
Güzelyurt Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ve 155 polis imdat hattı yeniden devrede
Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”
Özyiğit: “Hükümet acil önlem almalıdır”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”
Üstel: “Onur ve gururla anıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı Yıldönümünü Büyük Bir Şeref Ve Gururla Bir Kez Daha Anıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “şanlı Erenköy Direnişinin 56’ncı Yıldönümünü Büyük Bir Şeref Ve Gururla Bir Kez Daha Anıyoruz”

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim