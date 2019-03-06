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KTEMB “Elektriksel alan” projesi kapsamında okullarda eğitimler verilmeye başlandı

KTEMB “Elektriksel alan” projesi kapsamında okullarda eğitimler verilmeye başlandı

06 Mart 2019 Çarşamba 09:11
KTEMB “Elektriksel alan” projesi kapsamında okullarda eğitimler verilmeye başlandı

AB tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ile Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından yürütülen “Elektriksel Alan” isimli eğitim projesi kapsamında bazı okullarda eğitimlere başlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi (CTEML), Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi (SSEML), Güzelyurt Meslek Lisesi (GML), Haspolat Meslek Lisesi (HML) ve DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) elektrik bölümü öğrencilerine yönelik eğitimler veriliyor.

Açıklamada, elektrik sektöründe halen çalışan kişilerin haricinde, projenin hedef grupları arasında bulunan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimlerle, piyasa ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve becerilerin öğrencilere aktarılmasının yanı sıra bu çalışmaların sektör-okul iş birliğinin geliştirilmesine ve istihdam edilebilirliğin artırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.  

HML ve SSEML öğrencilerinin katılımıyla SSEML’de, CTEML öğrencilerinin ve GML öğrencilerinin katılımıyla GML’de 15kVA (Teknisyenlik) yetki belgesi sınavlarına hazırlık eğitimleri ve DAÜ BTYO öğrencilerine yönelik güneş enerji sistemleri (seviye-1) eğitimlerinin DAÜ’de verilmeye başlandığı ve bu eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan öğrencilere Birlik üye firmalarında istihdam olanakları sunulacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 06.03.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Ktemb
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