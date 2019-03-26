KTÇB heyeti, Konya’da tarım fuarına katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden (KTÇB) 50 kişilik heyet 19-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, 17. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

KTÇB’den yapılan açıklamada, fuara katılan heyetin tarımla ilgili birçok teknolojiyi ve yeniliği yerinde görme fırsatı bulduğu belirtildi.

Üreticiler, elde ettikleri bilgileri ve teknolojileri ülke tarım sektörüne kazandırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler.

Açıklamada, KTÇB’nin eylül ayında başlayan tarım fuarlarına oluşturduğu heyetlerle değişik bölgelerden ve köylerden katılım göstererek kırsaldaki üreticilere katkı sağlamaya çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

17. Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı ile ilgili açıklama yapan KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, misyonlarının sadece üreticilerin haklarını korumak olmadığını, üreticilerin gelişimlerine de katkı sağlamanın misyonları arasında olduğunu belirterek, bu tür organizasyonlara yönelik çalışmalarını arttırarak devam edeceklerini belirtti.

Fuarlara katılım gösteren üreticilerin ülke dışındaki tarımsal destekleme modellerini de yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Kelle, özelde kırsal ve tarımsal genelde ise ülkesel kalkınmanın formülünün doğru ve zamanında yapılan destekleme modellerinde saklı olduğunu belirtti.

Konya’daki fuara katılan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyeti Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir ’i de ziyaret etti.





