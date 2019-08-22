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Ktbk Öztürk, Gkk Komutanı Er Oldu

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.A.K.): Türkiye’de YAŞ kararlarının açıklanmasıyla KKTC’de görev yapan komutanlarda da değişiklikler oldu.

Ktbk Öztürk, Gkk Komutanı Er Oldu

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.A.K.): Türkiye’de YAŞ kararlarının açıklanmasıyla KKTC’de görev yapan komutanlarda da değişiklikler oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:22
Ktbk Öztürk, Gkk Komutanı Er Oldu

Lefkoşa, 22 Ağustos 19 (.A.K.): Türkiye’de YAŞ kararlarının açıklanmasıyla KKTC’de görev yapan komutanlarda da değişiklikler oldu.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev değişimleri yaşandı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan kararlara göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevine Tümgeneral Sezai Öztürk  atandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ise Tuğgeneral Altan Er oldu.
28. Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Taner Uysal atanırken, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve 14. Zırhlı Tugay Komutanı ise Güvenlik Kuvvetleri Eski Kurmay Başkanı Tuğgeneral Osman Akyıldız oldu. 

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Şu an Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Diyarbakır’a 7. Kolordu Komutanı olarak atandı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ise, İstanbul’da 52. Motorize Piyade Tümen Komutanı oldu.
Atamalar 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. 
(BRT/ŞEB)
 

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