KTBK ve GKK'da görev değişimi...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan 52’nci Motorize Piyade Tümen Komutanı olurken yerine Genel Kurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Altan Er getirildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Yılmaz Yıldırım ise 7’nci Kolordu Komutanlığı’na atanırken yerine Tümgeneral Belçika’da görev yapan Tümgeneral Sezai Öztürk getirildi.

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Barış Kuvvetleri Komutanı Yılmaz Yıldırım’ın KKTC’deki görevinin ardından Diyarbakır’da Kıbrıs’a göre nispeten daha zorlu bir göreve atandığı ifade ediliyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan ise İstanbul’da görevine devam edecek. Atamaların önümüzdeki günlerde hayata geçmesi bekleniyor.