Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
KTBK Komutanlığı mesaj yayımladı
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
14 Ocak 2020 Salı 17:22
Mesajda, “Azim ve kararlılıkla verdiği mücedeleler sonucunda Kıbrıs Türk halkina yol göstermiş Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazil Küçük’ü ölümünün 36’ncı yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” denildi.
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